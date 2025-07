Las 6 canciones que tienes que escuchar este fin de semana

Nadie como estas tres hermanas de Los Ángeles para hablarnos del amor. Ellas sí que saben de corazones rotos y manos temblorosas. Divertidas y desacomplejadas, demuestra en cada álbum que su meteórica escalada es justicia absoluta. A través de su ingeniosa mezcla entre el R&B de Keith Sweat y el rock de Fleetwood Mac, se han convertido en una de las bandas esencial de todo festival que se precie. Este All Over Me, de su último álbum, I Quit, es su enésima reivindicación.