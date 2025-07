Filtrado el examen de Historia de la Filosofía de la PAU extraordinaria de Madrid: ¿demasiado fácil?

Hoy es el último día de exámenes para los estudiantes que se enfrentan a la convocatoria extraordinaria de la PAU en Madrid. Por suerte, lo peor ya ha pasado para la mayor parte del estudiantado porque, pese a que todavía queden materias densas como Biología o Dibujo Técnico II, las más difíciles han acabado.

Además, la PAU de este año, tanto ordinaria como extraordinaria, ha supuesto un nivel de estrés superior al de otros años para los estudiantes. Después de mucho tiempo se volvía al modelo único de examen y el profesorado por primera vez tendría más en cuenta la coherencia, cohesión y madurez de las respuestas del alumnado.

Los exámenes debían ser resueltos en un máximo de 90 minutos y las preguntas podrán ser cerradas, semi construidas o abiertas. El diseño deberá incluir un mínimo de un 20% de preguntas de carácter competencial.

En el caso de Historia de la Filosofía, el examen presentaba dos opciones a elegir: cada una incluía un texto filosófico y preguntas relacionadas con el autor, su contexto, su pensamiento y su relevancia en la historia. Y tú, ¿crees que podrías resolverlas?

Estas han sido las preguntas en el examen de Historia de la Filosofía en la PAU de Madrid

TEXTO A

«Cerraré ahora los ojos, me taparé los oídos, suspenderé mis sentidos; hasta borraré de mi pensamiento toda imagen de las cosas corpóreas, o, al menos, como es casi imposible, las reputaré vanas y falsas; de este modo, en coloquio solo conmigo y examinando mis adentros, procuraré ir conociéndome mejor y familiarizarme más conmigo mismo. Soy una cosa que piensa, es decir, que duda, afirma, quiere, no quiere, y que también imagina y siente, pues como he observado más arriba, aunque lo que siento e imagino acaso no sea nada fuera de mí y en sí mismo, con todo estoy seguro de que esos modos de pensar residen y se hallan en mí, sin duda. Y con lo poco que acabo de decir, creo haber enumerado todo lo que sé de cierto, o al menos, todo lo que he advertido saber hasta aquí».

R. DESCARTES, Meditaciones metafísicas, Meditación tercera.

Examen de Historia de la Filosofía de la PAU extraordinaria de Madrid / UC3M

TEXTO B

«El mayor acontecimiento reciente, —que "Dios ha muerto", que la creencia en el dios cristiano ha perdido credibilidad— comienza ya a arrojar sus primeras sombras sobre Europa. Por lo menos a aquellos pocos cuyos ojos, o el recelo que poseen en sus ojos, son lo suficientemente fuertes y sutiles para este espectáculo, les parece que algún sol se ha puesto, alguna confianza antigua y profunda se ha convertido en duda: a ellos nuestro viejo mundo tiene que parecerles cada día más crepuscular, más desconfiado, más extraño, “más viejo”. Pero esencialmente puede decirse: el acontecimiento mismo es demasiado grande, demasiado lejano, demasiado apartado de la capacidad de comprensión de muchos como para que pueda decirse siquiera que su noticia haya llegado, y menos aún que muchos sepan qué ha ocurrido propiamente con él — y todo lo que ahora, después de que esa creencia ha sido sepultada, tiene que desmoronarse porque estaba construido sobre ella, apoyado en ella, entrelazado con ella: por ejemplo, toda nuestra moral europea».

F. NIETZSCHE, La Gaya Ciencia, V, § 343.

Examen de Historia de la Filosofía de la PAU extraordinaria de Madrid / UC3M

PREGUNTA 1: SOBRE EL TEXTO ELEGIDO

Los alumnos tenían que identificar y explicar la tesis principal defendida en el texto propuesto y, por otro lado, poner en diálogo el texto con algún otro autor, autora o corriente filosófica perteneciente a la misma o diferente época la cuestión discutida en el texto.

PREGUNTA 2: RESPONDA A UNA DE LAS PREGUNTAS QUE SE PLANTEAN A CONTINUACIÓN

El estudiantado podía, o bien exponer el problema de la ética y/o la moral en un autor, autora o corriente filosófica de la época antigua o medieval o exponer el problema de Dios del mismo.

PREGUNTA 3: RESPONDA A UNA DE LAS PREGUNTAS QUE SE PLANTEAN A CONTINUACIÓN

Entre las opciones planteadas, se encontraba o bien exponer el problema del ser humano en un autor, autora o corriente filosófica de la época moderna o exponer el problema de la ética y/o la moral del mismo.

PREGUNTA 4: RESPONDA A UNA DE LAS PREGUNTAS QUE SE PLANTEAN A CONTINUACIÓN

Por último, los estudiantes tenían que exponer el problema de la sociedad y/o la política en un autor, autora o corriente filosófica de la época contemporánea o exponer el problema de la realidad y/o el conocimiento del mismo.