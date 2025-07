Desvelado el controvertido examen de Historia de España de la PAU de julio en Madrid: ¿más difícil que la convocatoria ordinaria?

La convocatoria extraordinaria de la PAU 2025 está llegando a su fin. Todos los estudiantes que necesitaban subir nota para entrar en la carrera de sus sueños terminan hoy con el amargo trago de sacrificar su verano enfrentándose a los últimos exámenes.

A las 17:30 los recién graduados de Bachillerato serán libres tras hacer las últimas pruebas de la jornada y podrán disfrutar de lo que queda de vacaciones como es debido. Ahora, si bien la mayoría optará por no volver a mirar nada de los exámenes hasta el día en el que publiquen las notas, otros tratarán de comparar resultados y llegar al fondo de cuestiones que no tenían tan claras.

A continuación, te detallamos cómo ha sido el examen de la convocatoria extraordinaria de Historia de España, para que decidas si te ha parecido más o menos difícil que el de la ordinaria. Y tú, ¿crees que podrías sacar buena nota si realizas este examen a día de hoy?

Las preguntas del polémico examen de Historia de España en la PAU extraordinaria de Madrid

1. CUESTIONES

Los estudiantes debían demostrar todo lo que habían estudiado respondiendo inicialmente a tres preguntas cortas. Se daban en bloques de dos, por los alumnos podían hacer su selección personal. La extensión recomendada era de 15 líneas por pregunta.

Las parejas entre las que se podía elegir eran Paleolítico y Neolítico o la monarquía visigoda, Al-Ándalus y el legado judío en la Península ibérica o los reinos cristianos, y los Austrias del siglo XVI o la nueva Monarquía borbónica.

Examen de Historia de España de la PAU de julio en Madrid / UC3M

2. FUENTES

Después, los estudiantes debían elegir entre una de las dos fuentes que aparecían en el examen. Debían explicar brevemente el tipo de fuente, la localización cronológica y el contenido, además de relacionarla con el tema que se pedía en el examen. Una de las fuentes era un óleo sobre lienzo del Dos de mayo, elaborado por Joaquín Sorolla y expuesto en el Museo Nacional del Prado. Se pedía a los estudiantes que se relacionara el tema con la Guerra de la Independencia.

La otra fuente constaba de una fotografía tomada por Mariano Moreno, en el que se ve la madrileña calle de Alcalá a finales del siglo XIX. Se pedía al alumnado que esta se relacionara con la evolución de la población y de las ciudades en el siglo XIX.

Examen de Historia de España de la PAU de julio en Madrid / UC3M

3. ANÁLISIS DE TEXTO O TEMA

Por último, los que se enfrentaban a la convocatoria extraordinaria de la PAU podrían elegir entre realizar un comentario de texto o desarrollar el tema elegido para ese año, que era la dictadura franquista.

Los que se decantaban por el comentario de texto debían resumir con brevedad su contenido, señalar y explicar las ideas fundamentales y comentar el final del reinado de Alfonso XIII. El texto era el siguiente:

"Las elecciones celebradas el domingo me revelan claramente que no tengo hoy el amor de mi pueblo. Mi conciencia dice que ese desvío no será definitivo, porque procuré siempre servir a España, puesto el único afán en el interés público hasta en las más críticas coyunturas.

Un rey puede equivocarse, y, sin duda, erré yo alguna vez; pero sé bien que nuestra patria se mostró en todo momento generosa ante las culpas sin malicia.

Soy el rey de todos los españoles, y también un español. Hallaría medios sobrados para mantener mi regia prerrogativa, en eficaz forcejeo con quienes la combaten. Pero, resueltamente, quiero apartarme de cuanto sea lanzar a un compatriota contra otro en fratricida guerra civil. No renuncio a ninguno de mis derechos, porque más que míos son depósito acumulado por la Historia, de cuya custodia ha de pedirme un día cuenta rigurosa.

Espero a conocer la auténtica y adecuada expresión de la conciencia colectiva, y mientras habla la nación, suspendo deliberadamente el ejercicio del poder real y me aparto de España, reconociéndola así como única señora de sus destinos. También ahora creo cumplir el deber que me dicta mi amor a la Patria. Pido a Dios que tan hondo como yo lo sientan y lo cumplan los demás españoles". Renuncia del rey el 14 de abril de 1931 (La Voz, 16 de abril de 1931, p. 8).