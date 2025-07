No, no se abandonan más perros en Madrid durante el verano: "Es frecuente que presenten enfermedades, lo que dificulta su adopción"

Los abandonos de animales no aumentan en verano, como siempre se ha creído. Se trata de una leyenda urbana o, al menos, eso aseguran desde el Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid. “La problemática no tiene un carácter estacional si revisamos las cifras serias, salvo un aumento en la entrada de gatos a los centros de protección en primavera, motivado por las camadas callejeras”, explica Manuel Lázaro, Vocal de Imagen y Difusión de la organización. Si bien es cierto que algunas provincias, especialmente en zonas rurales, se detecta un “muy ligero” aumento de abandonos caninos al terminar la temporada de caza, no podemos hablar de un ‘boom’ en los meses de calor. Desde el Centro de Protección Animal Madrid Salud coinciden: “El abandono de animales de compañía no es estacional en la capital desde hace años. Se mantiene constante con unas cifras muy parecidas a lo largo de todo el año”.

Según el Plan Estratégico de Reducción del Abandono de Animales en la Comunidad de Madrid, elaborado en 2022, el número de animales de compañía registrados en la capital no ha dejado de crecer en los últimos años, llegando a superar el medio millón. Entre 2008 y 2013, las cifras de abandono oscilaban entre 8.000 a 9.000 criaturas, siendo el dato más reciente inferior a los 4.000 casos. Del total, el 33,7% de canes han sido recogidos en la calle por las autoridades; el 24,4% son requisados por las mismas, el 14,3% fueron hallados por un particular; el 12,2% son trasladados a una asociación por el propietario y algo más del 1% viene de otra protectora. Desde Madrid Salud, aseguran que el 45% de los perros recogidos en el término municipal son extraviados, no abandonados: “Sus dueños los recogen en el CPA gestionado por Madrid Salud gracias a su localización por microchip”.

Sólo un 5% de los perros que habitan las protectoras de la Comunidad de Madrid son de raza. / Agencias

La entidad municipal cuenta con un Servicio Veterinario Municipal de Urgencia (SEVEMUR), que funciona como una ambulancia 24 horas los 365 días del año, recogiendo a los animales enfermos y heridos de la vía pública para aplicarles los primeros tratamientos e iniciar la búsqueda de propietario en caso de que esté identificado: “Los abandonados, por el contrario, son mestizos, PPP y galgos en su mayoría”. Madrid Salud realiza campañas con escolares en colaboración con el programa ‘Madrid, un libro abierto’. “También participamos en ferias y eventos, en días de puertas abiertas que promueven la adopción e informan de la tenencia responsable, así como en campañas publicitarias”.

Un problema "endémico"

“El principal problema del abandono comienza antes del mismo, al tratarse de animales sin los cuidados precisos. Es importante resaltar que, aunque es obligatorio desde hace más de 25 años que los animales estén identificados con un microchip, de los que llegan a las protectoras solo lo están el 25% de los perros y el 5% de los gatos”, añade Lázaro, quien cree que si no se cumple un requisito tan sencillo, es difícil que los propietarios se conciencien con el bienestar animal. Los datos no son esperanzadores, ya que según los estudios realizados, sólo se logra dar salida al 79% de los ejemplares que llegan a los centros de adopción. El 21% permanece en el centro, que acumula animales y tensiona su capacidad.

Aquellos con menos suerte, que permanecen durante años en las protectoras, no son ejemplares aleatorios. Existen algunos factores que dificultan su salida, como son las incautaciones que realiza la Guardia Civil, que obligan a que los animales estén en la protectora durante años hasta que se resuelve la sentencia judicial. También los Perros Potencialmente Peligrosos (PPP), cuyas dificultades de adopción se han convertido en un problema “endémico” que se “eterniza” en los centros caninos. Por último, las características de algunos animales, como la edad o enfermedades, que en algunos casos imposibilita su adopción y los condena a una “cadena perpetua”. Cuanto más tiempo pasa un animal en una perrera, más conductas compulsivas desarrolla.

Los galgos son una de las razas más abandonadas en la Comunidad de Madrid. / Agencias

Sólo un 5% de los perros que habitan las protectoras de la Comunidad de Madrid son de raza. “De una forma abrumadora se trata de ejemplares mestizos. El 45% lo son de una raza conocida y el 50% restante son mestizos sin una raza concreta. Así mismo, los PPP son un grave problema, pues colapsan los centros debido a su dificultad de adopción. De estos canes, son peligrosos por su conducta un 5%, siendo considerados el 95% como PPP por su morfología física o raza”, lamenta Lázaro. Pese a que algunos estudios hablan de cifras que superan los 300.000 abandonos, el Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid confirma que la cifra es “mucho menor”. “Ahí se incluyen los animales perdidos y recuperados por los propietarios, los decomisados por las autoridades, las entregas por fallecimiento de sus propietarios y los gatos silvestres que crían en la vía pública”, suma.

Madrid, "urbanita"

En el caso de los perros, la mayoría son adultos jóvenes cuando llegan a los refugios. Sin embargo, gran parte de los felinos son cachorros: “Las condiciones sanitarias son muy variadas, aunque es frecuente que presenten enfermedades crónicas, lo que hace mucho más difícil su posterior adopción”. Muchas personas conciben al animal de compañía como una herramienta que, cuando deja de ser necesaria, se prescinde de él. Otras, en cambio, los adquieren de forma impulsiva y sin valorar las responsabilidades, derivando en una pérdida del interés tras enfrentar la realidad. En otros casos, los abandonos responden a la naturaleza agresiva del animal, enfermedades o alergias o problemas económicos.

Por eso, entre las líneas de actuación propuestas por el Plan Estratégico se encuentran: mantener el esfuerzo de concienciación social, limitar la venta irregular, incrementar los esfuerzos de identificación con chip, endurecer las leyes sobre tenencia y abandono de animales, fomentar las campañas de esterilización para reducir las camadas no deseadas, elaborar un plan específico para reducir el abandono de PPP, perros de caza en el ámbito rural y gatos pertenecientes a colonias felinas. “La Comunidad de Madrid cuenta con una extraordinaria red de protectoras y medios profesionalizados, a lo que le ayuda que somos una región muy urbanita y permite que haya una gran solidaridad hacia las protectoras de otras CCAA, que tienen mayores dificultades y nuestra comunidad actúa como receptora de animales de otras zonas geográficas”, concluye el vocal.

De todos los animales que llegan a las protectoras solo el 25% de los perros y el 5% de los gatos llevan microchip. / Agencias

La realidad de las protectoras de animales en la Comunidad de Madrid es esta: tras los PPP, el siguiente grupo más frecuente lo conforman los galgos, como raza pura, y los cruces de podenco, como mestizos. También están ampliamente representados los “perros de guardia” como son los cruces con mastín. La edad media de los perros en los refugios es de cinco años, aunque más del 31% supera los siete. Un 33% de los animales llevan ahí más de cuatro años y el 10% supera los ocho. El tiempo medio de permanencia hasta la adopción es de algo más de dos años, aunque los ejemplares de raza pura no suelen superar el año. El 67,2% de los perros mestizos de raza conocida son PPP, así como el 16% de los de raza pura. El conjunto de todos ellos representa el 40% del total de animales. De cara al futuro, el Colegio Oficial de Veterinarios de Madrid cree necesaria facilitar la adopción, en ocasiones compleja burocráticamente; promover la adopción internacional y avanzar en la transparencia del sector.