Teresa Urquijo ya está en la clínica para dar a luz a Lucas, su hijo con José Luis Martínez-Almeida

Aunque Teresa Urquijo (28) salió de cuentas el pasado 24 de junio, no fue hasta este lunes cuando José Luis Martínez-Almeida (50) ofreció novedades sobre el embarazo de su esposa. "Todavía no podéis darme la enhorabuena", declaró el alcalde de Madrid entre risas, explicando que su primer hijo, Lucas, aún no había nacido.

Sin embargo, este martes el programa Y ahora Sonsoles ha revelado que la pareja ha ingresado en una conocida clínica madrileña para dar la bienvenida a su primer hijo en común. Según fuentes cercanas, todo transcurre con normalidad, aunque el pequeño aún no ha nacido.

Durante la inauguración de la nueva ubicación de la escultura Hermes, del artista Rafael Canogar, en Carabanchel, Martínez-Almeida comentó: "Todo va bien, pero no asoma la cabeza".

Teresa Urquijo y José Luis Martínez-Almeida / EUROPA PRESS

A pesar de que, por la fecha, algunos pensaban que el alcalde y su esposa ya habrían sido padres, Almeida ha aclarado que el nacimiento de Lucas —un nombre cargado de significado familiar, ya que así se llama el padre de Teresa— todavía no se ha producido. "Teresa está muy tranquila. Todo está en orden. Solo queda esperar", señaló sonriente ante los medios.

Este martes, el alcalde visitó el refugio antiaéreo del Parque del Retiro. "Voy a trabajar hasta el último minuto. Es mi obligación y lo que los madrileños esperan de mí. Me tomaré el permiso por paternidad cuando llegue el momento, pero mientras tanto, sigo trabajando por todos ellos", aseveró.

La pareja ha mantenido bastante discreción durante todo el embarazo, revelándolo públicamente meses después de que surgieran los primeros rumores. En la misma línea de privacidad, han ingresado en la clínica de forma reservada, sin levantar demasiada atención mediática. El nacimiento de Lucas es inminente, y todo indica que en las próximas horas José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo darán la bienvenida a su primer hijo.