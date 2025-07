"Son los mejores niguiris de Madrid": el restaurante japonés del barrio de Salamanca que triunfa en la capital

Los amantes del sushi y la comida japonesa tienen deberes pendientes. La interminable oferta gastronómica de Madrid hace casi imposible probar todas las opciones, pero los más acérrimos aficionados a la cocina asiática tratan siempre de explorar los mejores establecimientos de la capital en busca del mejor pescado crudo de toda la ciudad.

Con el paso del tiempo, el paladar madrileño se vuelve más exigente con estas recetas foráneas, y huye de las grandes cadenas de comida rápida, optando por restaurantes que ofrezcan una mejor calidad. De esta forma, decenas de locales especializados en alta cocina japonesa han proliferado en la capital, adaptándose a las demandas de una clientela cada vez más experta.

En los últimos meses, un restaurante del barrio de Salamanca ha sido el que más ha destacado en redes sociales por la calidad del producto que ofrece.

GAMAN, el restaurante japonés de moda en Madrid

Según numerosos usuarios de Instagram o TikTok, los mejores niguiris de Madrid se pueden encontrar en GAMAN, situado en el número siete de la calle Ferrer del Río. Regentado por el chef Luis Arévalo, GAMAN se define en su web como "esa fusión de las cocinas japonesa y peruana fruto de la oleada de inmigrantes nipones que llegaron a Perú a finales del siglo XIX", desde un punto de vista "cosmopolita y global" donde el producto es "absoluto protagonista".

Dispone de tres menús degustación distintos, que oscilan de los treinta y cinco a los 120 euros. Además, de lunes a miércoles ofrecen un all you can eat por 35 euros, oferta que han destacado los clientes en redes.

El pez mantequilla y los niguiri, su gran éxito

Dentro de su carta, los comensales destacan su pez mantequilla, su vieira y, especialmente, su niguiri. Las ostras o las gyozas de calamar son otras opciones muy recomendables. GAMAN cuenta con una valoración de 4,5 sobre 5 puntos en Google Maps, mientras que en el portal TripAdvisor los usuarios le otorgan una valoración de 3,9 sobre 5.