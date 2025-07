El 'estudiante' Gonzalo se gradúa en el oficio de '9' y acecha los números de Raúl

"Me recuerda en algunas cosas a Raúl en que siempre está en la posición adecuada, siempre esperando la oportunidad, siempre con una gran ética de trabajo, ayudando al equipo", decía Xabi Alonso, al término del encuentro del Mundial de Clubes ante RB Salzburgo, refiriéndose a Gonzalo García. El canterano se ha convertido en el chico de moda en el Real Madrid. Su puesta en escena durante la cita mundialista le avala y, de un día para otro, le ha cambiado la vida. El delantero suma tres goles y una asistencia en sus cuatro apariciones, además de sus buenas prestaciones sobre el césped en materia de generador de juego o primer hombre en iniciar la presión de los blancos. Su último servicio se ha producido este martes, tras anotar un cabezazo ganador ante la Juventus (1-0) y conceder el pase a cuartos de final al Real Madrid.

El delantero español está viviendo su primer gran torneo como jugador de la primera plantilla del Real Madrid. Antes ya participó en algunos partidos, con Carlo Ancelotti al mando de las operaciones, pero nunca gozó de cierta continuidad. La indisposición de Kylian Mbappé y la lesión de Endrick han permitido derribar la puerta a un chico desconocido hasta hace unos meses. Aunque no tanto para su actual entrenador. "Yo le conocía bien, no esperaba que metiera 3 goles en 4 partidos, tampoco diré eso, pero sabía de su presión y su trabajo y encima marcando goles. Confiaba en él y se está ganando esa confianza", confesaba Xabi Alonso tras lograr el pase a la siguiente ronda ante la 'Vecchia Signora'.

Estudiante de ADE y Business Analytics

Pero no todo es fútbol en la vida de Gonzalo García. El canterano madridista de 21 años se encuentra cursando el grado de ADE y Business Analytics en la Universidad de Villanueva (Madrid). "Es un estudiante brillante", comentan desde la Universidad, donde todavía cursa sus estudios. El futbolista no olvida sus estudios, pese a llevar un ritmo de vida muy diferente al que puedan tener otros chicos de su edad. He ahí el mérito del jugador del conjunto blanco.

Gonzalo García del Real Madrid celebra luego de anotar el 1-0 ante la Juventus en el Mundial de Clubes. / EFE/Juan Ignacio Roncoroni

Pese a ello, su asignatura favorita sigue siendo el 'gol'. Durante la presente temporada se ha consagrado como máximo goleador de Primera RFEF (25 goles), batiendo el récord histórico de la categoría, y llevando al primer filial madridista a pelear por puestos de playoff tras una primera vuelta de campeonato en la que coquetearon con el descenso de categoría. Todo ello le ha servido para tener la oportunidad de formar parte de la convocatoria para el Mundial de Clubes, algo que se ha convertido en la "oportunidad de su vida". El canterano está respondiendo a las mil maravillas y ya ha tirado la puerta abajo del primer equipo, donde espera continuar esta próxima temporada.

Se baraja la posibilidad de que el Real Madrid incorpore un '9' de un perfil diferente al de Mbappé, cumpliendo el rol que tuvo Joselu hace un par de temporadas, pero Gonzalo ha presentado candidatura para ocupar dicho puesto y cuenta con la aceptación de Dani Carvajal, palabras mayores si hablamos de canteranos en el conjunto blanco. "Le veo muy preparado. Está hecho físicamente, tiene energía, nos va a dar muchas cosas. Si deciden que haga ese papel, lo va a hacer con garantías de éxito", afirmaba el capitán del Real Madrid ante los medios.

Mientras tanto, Gonzalo pasa la pelota al tejado del Real Madrid. "Yo solo pienso en dar mi 100% en cada oportunidad que se me presente. No sé si estaré en el primer equipo. Esa decisión no está en mis manos. Dependerá del míster y del club. Como he dicho, este Mundial es la oportunidad de mi vida y voy a dar el 200 o incluso el 300% para aprovecharla al máximo con esta camiseta", dijo el canterano.

Aprendiz del '7' en el Castilla

Y, como buen estudiante, se ha dedicado a aprender de uno de los mejores delanteros de la historia del club blanco, Raúl González. El histórico '7' ha sido su técnico durante las dos últimas temporadas en el Real Madrid Castilla. El entrenador madrileño ha mostrado a Gonzalo los caminos en el oficio de delantero. Porque este martes en el encuentro ante la Juventus el canterano hizo frente a su partido más complicado durante el Mundial de Clubes. Apenas gozó de oportunidades de remate, estuvo muy vigilado por los tres centrales del equipo italiano, pero en un cabezazo inapelable otorgó una ventaja definitiva a los suyos. Es por ello que Xabi Alonso, y otros muchos, no ha dudado en comparar la irrupción de ambos en el primer equipo. "Es un halago que para mí porque son palabras mayores. He tenido la oportunidad de compartir dos años con él como míster. Me ha enseñado mucho", confesaba el delantero blanco. Gonzalo suma cuatro goles y dos asistencias en sus primeros diez encuentros como madridista. Ha participado de forma directa en seis goles del Real Madrid. Ya fue el salvador del conjunto blanco en la eliminatoria de cuartos de final de Copa del Rey ante el Leganés, anotando un nuevo cabezazo, esta vez en el descuento, para poner el 2-3 definitivo en Butarque.

Raúl, en su llegada al primer equipo, sumó cinco tantos y cinco asistencias. Su debut ante el Real Zaragoza ya es historia del fútbol español. El ariete gozó de varias oportunidades para anotar y, sin embargo, no pudo culminar ninguna de esas jugadas. El Real Madrid perdió aquel encuentro (3-2) y las críticas se cebaron con el joven delantero y el técnico de la época, un tal Jorge Valdano, tras dejar a Emilio Butragueño en el banquillo. El tiempo acabó dando la razón al entrenador argentino y Raúl se convirtió en el gran capitán general del Real Madrid durante varios años. La historia de ambos futbolistas guarda similitudes, pero Gonzalo tiene trabajo por delante si quiere seguir la estela del que ha sido su ídolo y entrenador.

Gonzalo García celebra su tercer gol en el Mundial de Clubes / AP Photo/Marta Lavandier

El sueño de Gonzalo y del Real Madrid sigue adelante. La próxima parada serán los cuartos de final, donde ya espera el Borussia Dortmund. Gonzalo puede regresar al banquillo si Kylian Mbappé se muestra totalmente recuperado de su indisposición, pero, en cualquier caso, el Real Madrid ha encontrado un jugador de plenas garantías. Es madridista como el que más, y ayudará, sin duda, a seguir generando ese sentimiento de pertenencia, conexión e ilusión en el aficionado cada vez que un canterano se enfunda la camiseta blanca. Uno de esos pocos elegidos que arranca el aplauso fácil del Santiago Bernabéu.