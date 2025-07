Tezanos, contra Ayuso y las últimas encuestas: un 53% de madrileños quiere un cambio de presidenta según el CIS

"¿Le gustaría que hubiera un cambio de presidente/a en la Comunidad de Madrid en las próximas elecciones autonómicas?". La pregunta se incluye en el estudio Tendencias y demandas municipales y autonómicas dado a conocer hoy por el Centro de Investigaciones Sociológicas. Y según el organismo presidido por José Félix Tezanos, un 53,5% de los 1.875 madrileños encuestados contesta que sí. A la siguiente pregunta, "¿Quién le gustaría que fuera el presidente/a de la Comunidad de Madrid?", el porcentaje de los que mencionan a Isabel Díaz Ayuso alcanza un 38%.

El dato choca frontalmente con las últimas encuestas elaboradas por empresas privadas. Hace un mes un sondeo de Sigma Dos para Telemadrid apuntaba a que Ayuso ampliaría su mayoría absoluta al pasar el PP de sus actuales 70 escaños a entre 73 y 74. Y hasta tres estudios diferentes publicados con motivo de la fiesta regional el pasado 2 de mayo coincidían en sostener que los populares retendrían su mayoría absoluta en la cámara madrileña.

El 38% del estudio del CIS es, de hecho, un porcentaje muy superior al del siguiente nombre en la lista, Óscar López. El ministro de Transformación Digital y secretario general del PSOE de Madrid obtiene un 5,9%, mientras que un 5,4% optan por "el candidato/a que nombre el PSOE"; un 2,7% "el candidato/a que nombre Sumar-coalición"; un 1,7%, a Manuela Bergerot, de Más Madrid, y un 1,3%, a José Antonio Fúster, de Vox. En la nómina aparece incluso Juan Lobato, a un 0,5% de los encuestados les gustaría que el ex secretario general de los socialistas presidiera la Comunidad de Madrid. Destaca, no obstante, el elevado número de participantes que responden "no sé", hasta un 27,6%.

La encuesta también pregunta por la "iniciativa" que se considera más necesaria en los próximos años. Solo un 1% cita el cambio de presidenta autonómica. La principal preocupación es mejorar la sanidad pública (para el 26,2%), seguida de las políticas de acceso a la vivienda (18,6%) y las políticas sociales. Un 5,2% apunta a la mejora del transporte público y un 3,6% alude a los impuestos.

Si el 38% de los madrileños desea que Ayuso siga siendo la presidenta regional, el porcentaje de los que afirman que José Luis Martínez-Almeida sea alcalde de la ciudad de Madrid es menor: un 27,8%. Como en el caso de la presidenta regional, no obstante, es un porcentaje bastante superior que el de sus rivales políticos. Tanto que la siguiente con nombres y apellidos en la lista, Manuela Carmena (4,6%), no compite con él. La exalcaldesa rebasa tanto a Reyes Maroto, del PSOE (3,5%), como a Rita Maestre, de Más Madrid (2,3%), y a Javier Ortega Smith, de Vox (1,2%). Por delante de Carmena resulta, no obstante, "el candidato/a que nombre el PSOE" (5%).

En cuanto a la cuestión que opinan los madrileños que ha encuestado el CIS que es más necesario abordar, se imponen las ayudas a la vivienda (18,2%) y el mantenimiento y limpieza de las calles (13,3%).