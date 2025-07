Quién es Matteo Ruggeri, el nuevo fichaje del Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid ya tiene nuevo defensor. Matteo Ruggeri (Italia, 2002) firma con el conjunto rojiblanco por cinco temporadas. La operación alcanza los 17 millones de euros más tres en variables, convirtiéndose en la primera cara nueva del equipo dirigido por Diego Pablo Simeone después de varias semanas de negociación con la Atalanta. Tras el fiasco final de temporada, con batacazo incluido en el Mundial de Clubes, el Atlético de Madrid se ve en la obligación de reforzarse, y más concretamente en la parcela defensiva. La marcha de Reinildo ha sido clave para que el equipo colchonero acudiera al mercado para reforzarse y el futbolista italiano compartirá la banda izquierda del Metropolotiano con Javi Galán.

El italiano ha disputado más de un centenar de partidos como jugador del club de Bergamo. Ruggeri se ha formado en las categorías inferiores de la Atalanta, antes de jugar una temporada cedido en las filas de la Salernitana. Volvió al equipo dirigido por Gian Piero Gasperini y consiguió el éxito más reseñable de su corta carrera, la Europa League conquistada ante el Bayer Leverkusen durante la temporada 2023/24. Su evolución estas últimas campañas le ha permitido recibir la llamada de la selección Azzurra sub-21.

Quién es Matteo Ruggeri

El italiano llega al conjunto rojiblanco a sus 22 años. Es un lateral alto, también puede desempeñar la posición de central izquierdo. Mide 1,87 metros. Es zurdo y ha jugado prácticamente toda su carrera en el Atalanta, donde se ha forjado un nombre en el mundo del fútbol que le ha permitido dar el salto definitivo al Atlético. Es un futbolista que destaca por su presión, recuperación y clarividencia en la parcela ofensiva del campo. Se trata de un jugador extremadamente veloz, que esta temporada ha llegado a alcanzar los 34,75 km/h. Debutó a sus 18 años en el conjunto bergamasco y, tras un proceso de crecimiento con cesión incluida en la Salernitana, el lateral se ha hecho un hueco en la defensa de la Atalanta.

Esta temporada ha disputado 38 encuentros, pero no se trata de un jugador que genere cifras de forma sencilla. Cuenta con tres asistencias en su casillero y ningún tanto. Sin embargo, durante los últimos meses de competición ha peridido su sitio en el once inicial. Ruggeri ha sido suplente en 17 de sus últimos 21 partidos con el Atalanta, pero esta situación no ha impedido su presencia en el Europeo sub-21, donde ha disputado todos los partidos de la selección italiana. El pasado mes de marzo recibió la llamada de Luciano Spalleti para formar parte de la absoluta de Italia, pero no disputó ningún minuto en dicha ventana de selecciones. Su juventud ha jugado un papel decisivo en la apuesta del club por el italiano, rechazando otros perfiles algo más veteranos como Lucas Digne o Andrew Robertson.

Matteo Ruggeri, en una foto de archivo en la final de la liga Europa de 2024. / EFE/EPA/DAMIEN EAGERS

Acompañado de Álex Baena y Johnny Cardoso

Se espera que el futbolista italiano no sea la última incorporación del conjunto rojiblanco este mercado de fichajes. El Atlético de Madrid ya ha renovado a Antoine Griezmann y Koke, también ha firmado a Lenglet, procednete del Barça, y Juan Musso, exjugador de la Atalanta. Ahora, las miradas se centran en los nuevos fichajes que pueden llegar al conjunto rojiblanco. Álex Baena es uno de los nombres que más resuenan en el universo atlético, cuyo fichaje ya parece cerrado de cara a la próxima campaña. El futbolista, aún del Villarreal, encajaría a la perfección en el sistema de Simeone y podría coincidir en el costado izquierdo con Ruggeri.

Otro de los nombres del mercado rojiblanco es Johnny Cardoso. El futbolista estadounidense milita en el Real Betis y, al igual que Baena, es gran conocedor de La Liga. Llegaría para ocupar la posición de '5' que tan vacía ha quedado en las últimas temporadas desde la salida de Rodri Hernández. Victor Gyokeres, futbolista del Sporting CP, es otro de los nombres que saltan a la paelstra para reforzar al conjunto rojiblanco, pero su precio elevado podría alejar al Atlético de Madrid de entrar en una subasta total por el futbolista sueco.