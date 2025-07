Por fin podrás visitar la casa de Vicente Aleixandre: Madrid abre el plazo de inscripción para la primera jornada de puertas abiertas de Velintonia

Las vacaciones de verano hacen que podamos descansar y recobrar energías para afrontar la vuelta a la rutina con más fuerza. Ahora, por mucho que nos guste estar tranquilos en nuestra casa, bien es cierto que llegado un punto empezamos a sentir el peso del paso del tiempo y a no contar con la cantidad de planes que teníamos al principio. Por suerte, esto tiene solución.

Madrid es una ciudad que nunca duerme, por ende, tiene una cantidad enorme de opciones para entretenerte. Sea lo que sea que te guste, te aseguramos que habrá plan para ti en la capital. Ahora, si no sabes por qué decantarte y quieres hacer algo diferente, a continuación te detallamos una opción a la que no podrás decir que no si eres un apasionado de la cultura, del arte y de las curiosidades.

Por fin podrás visitar Velintonia

La Comunidad de Madrid abre el 2 de julio, el plazo de inscripción para participar en la jornada de puertas abiertas y visita guiada a Velintonia, la casa del premio Nobel de Literatura Vicente Aleixandre, que tendrá lugar el próximo 11 de julio. Bajo el nombre Por fin en Velintonia, el Gobierno regional ha habilitado 200 plazas gratuitas disponibles a través de esta web.

La actividad se desarrollará entre las 10:00 y las 14:00 horas en grupos de 20 personas, con accesos programados cada media hora. El recorrido permitirá conocer la primera planta de la vivienda, donde se encuentran las estancias principales que fueron escenario de la vida y la creación literaria del poeta. Destacan la biblioteca, lugar de reunión con amigos e intelectuales de la época, y el dormitorio, espacio íntimo en el que escribía. Otro elemento emblemático que podrá descubrir el público es el jardín, que conserva un cedro del Líbano plantado por el propio escritor tras su regreso a casa una vez finalizada su reconstrucción.

Además, el Gobierno regional ha iniciado el expediente para la declaración BIC, en la categoría de Patrimonio Inmaterial, de la Memoria de Velintonia: la Casa de la Poesía. Se protegen y se da valor a las reuniones y charlas que tenían lugar en la casa del escritor, pues fueron fundamentales para el desarrollo de la poesía española contemporánea, trascendiendo los límites físicos del inmueble para impregnar la producción literaria española a lo largo del siglo XX.

¿Por qué es tan importante la casa de Vicente Aleixandre?

Vicente Aleixandre se instaló en la vivienda unifamiliar situada en el número 3 de la antigua calle de la Wellingtonia en 1927, recién construida. En ella celebraba reuniones y tertulias donde se reunían poetas, escritores, artistas e intelectuales del siglo XX, convirtiéndola en un punto de encuentro que alcanzó su mayor notoriedad cuando recibió el premio Nobel de Literatura en 1977.

Tras abandonarla durante la Guerra Civil, regresó en 1940 y cambió la distribución, de manera que actualmente está dividida en dos viviendas con acceso independiente. Tras su muerte, Velintonia quedó deshabitada hasta su adquisición por parte del Ejecutivo autonómico en subasta pública el pasado mes de abril por un importe de 3,1 millones de euros con el fin de restaurarla para convertirla en una Casa de la Poesía, que albergará también la Casa Museo del escritor. La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte prevé su apertura en 2027, coincidiendo con el centenario de la generación del 27 y el 50 aniversario de la concesión del Nobel a Vicente Aleixandre.