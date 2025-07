Judeline y Yerai Cortés resucitan a Camarón en la Puerta del Sol: "Fue el más revolucionario de su época"

Cuando se cumplen 75 años del nacimiento de Camarón de la Isla (San Fernando, 1950), Judeline y Yerai Cortés han decidido celebrarle con una canción que ponga en valor todo su legado. Y, para ello, después de que Cruzcampo haya recuperado una bulería perdida, han compuesto una canción en su honor: presentarán Un puente por la bahía en la Puerta del Sol este martes a las 21:30. “Para hacerle un homenaje necesitaríamos cuatro vidas, esto es un pequeño regalo con mucho cariño. Nos ha salido del corazón”, ha dicho Judeline. El objetivo es acercar el flamenco a las nuevas generaciones.

En un evento organizado en el tablao La Bulería, por donde pasaron Lola Flores y Paco de Lucía, entre otros, los artistas han diseccionado el tema que tocarán esta noche. “Camarón es casa. Lo comparo con los sonidos que escuchas de pequeño, como el café o la lavadora, que están ahí y no les haces demasiado caso, pero te acompañan. Hemos crecido con su voz. Es el Dios de los gitanos, de una cultura enorme. Me hubiera gustado conocerle, aunque fuera de refilón. Ésta es una oportunidad de acercarnos a él. Es un privilegio”, ha añadido Yeray.

Yerai Cortés, en el Sónar de Barcelona. / JORDI OTIX

Acompañados por la familia de Camarón, fallecido a los 41 años a causa de un cáncer de pulmón, se han preguntado qué le dirían si lo tuvieran delante. Tras reflexionar en silencio, Judeline ha alzado la voz: “Nada, le dejaría hablar a él. Me limitaría a escuchar y absorber la información. Su voz es casi una religión, lo siento así”. Aunque ella no se siente flamenca, ha crecido en un entorno amistoso con este género. De ahí que se haya atrevido a hacer esta colaboración: “Cuando me lo propusieron, estaba perdida. Así que no dudé en llamar a Yeray, en quien confío ciegamente”.

El imaginario de Camarón

La canción, grabada junto a un coro de ocho mujeres, recoge distintos símbolos del imaginario de Camarón. Querían abrazar su figura, por lo que se adentraron en alegrías y bulerías que mejor le representaban. “Se nos ocurrieron muchas formas de llegar a él. El proceso fue precioso, fuimos intercambiando trozos de letras hasta llegar a la definitiva. Me hizo gran ilusión escucharla en la voz de Lara”, ha subrayado Yerai, ganador del Goya a Mejor Canción Original por Los Almendros junto a C. Tangana y La Tania.

Pese a la inconfundible química que desprende la pareja, esta noche será la primera vez que se suban a un escenario juntos. “Estoy nerviosa, voy sin autotune”, ha dicho ella entre risas. A lo que él ha comentado: “Va a quedar precioso”. Antes de que Dolores Montoya, la mujer de Camarón, tomará las tablas para agradecer su implicación, ambos han concluido con una reflexión final: “Fue el más moderno del mundo entero, quitó muchas ramitas que nos impedían ver el camino. Fue el más puro de su época, pero también el más revolucionario. Siempre se atrevió a todo”.