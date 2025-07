Empresarios madrileños reclaman un segundo aeropuerto en la región y una tasa turística

Es una demanda recurrente que ahora, tras el anuncio de ampliación del aeropuerto de Barcelona-El Prat, vuelve a tomar fuerza. Madrid Foro Empresarial, organización que aúna a 350 miembros de la clase empresarial y la sociedad civil de la región, ha elaborado un catálogo de diez propuestas, "objetivos estratégicos" según los definen, para dinamizar la economía y el primero que figura entre ellos es la construcción de un segundo aeropuerto ante lo que consideran la "saturación" en los próximos años del Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

La previsión que realizan es sencilla. El aeropuerto madrileño recibió el año pasado 66.196.984 viajeros, la cifra supone un 9,9% más que el año anterior. La actual capacidad de la instalación madrileña se estima en unos 70 millones de viajeros anuales. "Incluso aunque se pudiera elevar esa capacidad con una ampliación a los 76 o 78 millones de pasajeros, si se mantiene el crecimiento del turismo, en seis años Barajas está saturado", apunta Hilario Alfaro, presidente de Madrid Foro Empresarial.

El año pasado en Fitur el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció una inversión de 2.400 millones de euros para la ampliación del aeropuerto madrileño que, se dijo entonces, permitiría absorber hasta 90 millones de pasajeros en 2031. El problema que ven en Madrid Foro Empresarial es que esa intervención no elevará el número de pistas de Barajas, cuatro, que es lo que supone el verdadero “cuello de botella”. En las actuales circunstancias, argumentan, no hay forma de inventar espacio para una quinta pista.

La solución, entienden, pasa por la construcción de un segundo aeropuerto que sirva para “quitar grasa” a Barajas. Una instalación a la que desviar los vuelos de carga y parte de los vuelos de pasajeros. Se piensa, especialmente, en los de las aerolíneas de bajo coste. “Si tú pagas un vuelo barato no te importa tardar media hora más en llegar”, trasladan. Y ponen ejemplos de algunas ciudades europeas. “Milán, por ejemplo, tiene tres aeropuertos y sabes que si coges un vuelo barato vas a tardar una hora en llegar a la ciudad. No pueden tener lo mismo y las mismas ventajas un señor que paga una cantidad u otra”.

Frente a Madrid, señalan, en Cataluña, en el área de influencia de Barcelona, hay tres aeropuertos: El Prat, Girona y Reus. En el caso de la capital, afirman, el aeropuerto internacional más cercano, el de Valencia, está a más de 350 kilómetros.

Se añade a la ecuación no solo el aumento del turismo sino el propio crecimiento de población madrileña. Solo la capital creció en más de 67.000 habitantes en 2024 y las previsiones del gobierno regional son que la Comunidad alcance los ocho millones de moradores en 2039. De ahí, plantean desde Madrid Foro Empresarial, la necesidad de un nuevo aeropuerto, para el que no detallan una ubicación, aunque recuerdan que hay reserva de suelo en Casarrubios, en el límite entre Madrid y Toledo, y en Campo Real.

Alta velocidad

No es la única infraestructura de transportes que piden. La otra es por tierra, y es la inauguración del eje de alta velocidad Madrid-Lisboa en 2030. La previsión actual que se maneja, tras sucesivos retrasos, es 2034, pero Madrid Foro plantea adelantarlo cuatro años para hacerlo coincidir en el tiempo con la celebración del Mundial de Fútbol ese año en España, Portugal y Marruecos. “Se trataría”, enumera Alfaro, “de unir Lisboa y Madrid, y de ahí a Valencia, es decir, en última instancia, de unir por tren el Atlántico y el Mediterráneo”.

Para ello celebrarán un congreso en Madrid a la vuelta de verano, en octubre, en el que esperan contar con la presencia de representantes portugueses y extremeños además de madrileños. Ya el año pasado mantuvieron un encuentro de estas características.

Desde Madrid Foro Empresarial se impulsan también algunas otras medidas como la creación de un organismo que monitorice el absentismo laboral, el impulso definitivo a la recuperación del Palacio de Congresos del paseo de La Castellana o la creación en el seno del gobierno regional de una Consejería de Industria con más peso que la actual Dirección General de Promoción Económica e Industrial.

Además, se defiende, contra el criterio de la patronal hotelera, la adopción de una tasa turística, rebautizada como Tasa Cervantes para hacerla más amable. “Defendemos que se trate de una tasa finalista para que todo lo que se recaude revierta en la propia actividad turística”, enfatiza Alfaro. Desde la organización se considera que “nadie cambia su destino” por dos euros más la noche, y esa cantidad, aplicada a los más de 23 millones de pernoctaciones registradas solo en la capital en 2024 permitiría ingresar 46 millones de euros para la promoción de Madrid como destino turístico en el extranjero. El presupuesto de la Comunidad de Madrid para promoción turística en 2025 es de 17,8 millones de euros.

“Londres, París, Milán, Berlín, Ámsterdam o Venecia la tienen”, argumentan en Madrid Foro, aunque son conscientes de que no solo los hoteleros, tampoco las administraciones madrileñas, abanderadas de las rebajas fiscales, parecen muy receptivas. “Aunque lo cierto es que si se prometió no subir los impuestos a los madrileños, con la Tasa Cervantes no se incumpliría: no la pagarían los madrileños sino los visitantes”.