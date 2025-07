Dani Carvajal regresa a una convocatoria 269 días después: "Si me sueltan ahí, voy al 100% a nivel de confianza"

"Estoy deseando empezar la recuperación y regresar como una bestia", decía Dani Carvajal en sus redes sociales tras anunciar su grave lesión allá por el mes de octubre. Pues bien, el momento ha llegado. El lateral de Leganés vuelve a una convocatoria con el Real Madrid tras su fatídica lesión ante el Villarreal. Carvajal sufrió una "rotura del ligamento cruzado anterior, rotura del ligamento colateral externo y rotura del tendón poplíteo en su pierna derecha", tal y como afirmó el club en las horas posteriores al partido. El Santiago Bernabéu quedó mudo y solo los gritos de dolor del propio Dani Carvajal rompieron el silencio que se apoderó del coliseo blanco. Después de horas y horas de recuperación, trabajo con los fisioterapeutas y mucho esfeurzo Dani Carvajal volverá a sentirse futbolista en este Mundial de Clubes.

Pese a ello, no será titular en ninguno de los enceuntros restantes del conjunto blanco, pero entra en la etapa de poder contar con algunos minutos si así lo considera Xabi Alonso, con el que compartió vestuario durante su primera temporada en el Real Madrid. El segundo capitán del Real Madrid, que se convertirá en primero tras el adiós de Luka Modric, llega para ofrecer una nueva alternativa al técnico tolosarra, que, bien seguro, agradece el regreso de un jugador de la importancia de Carvajal en el vestuario del Real Madrid.

269 días después

El lateral madridista atravesaba su mejor momento como jugador del Real Madrid cuando se produjo la fatídica lesión. El equipo venía de conquistar La Liga y la Champions en una misma temporada, en la que solo se perdieron dos encuentros. Dani fue decisivo en todos y cada uno de los partidos, con especial mención a su actuación en la final de Champions ante el Borussia Dortmund (2-0). El lateral de Leganés abrió el marcador de los suyos y señaló el camino hacía 'La Decimoquinta'. Unas semanas después también fue protagonista en la consecución de la Eurocopa de la selección española, marcando ante Croacia en fase de grupos y siendo pieza clave para el esqeuma de Luis de la Fuente durante el camino hacía el título. Todo ello le valió para estar en el top-5 nominados al Balón de Oro. Carvajal atravesaba su mejor momento como futbolista, siendo uno de los grandes valuartes del equipo blanco, pero llegó la terrible lesión que frenó en seco un 2024 que había sido histórico para el madrileño.

Ya durante el período de recuperación, el lateral dejó entrever que exisía la psoibilidad de regresar en el Mundial de Clubes. “Me encuentro como un animal. Estoy muy bien, la rodilla me está respetando y estoy disfrutando del proceso. Las cosas hay que tomárselas con alegría, ilusión y mucho esfuerzo. Cada día intento levantar la mancuerna con más energía que el día anterior, empezar a correr lo más fuerte posible… Intentando volver cuanto antes”, comentaba el lateral madridista hace poco más de un mes en la gala de la Asociación de la Prensa Deportiva de Madrid (APDM). "La recuperación va muy bien. Estoy en plazos excelentes de recuperación y sin mucho contratiempo, que es lo importante. Y por mí que no quede para llegar al Mundial de Clubes", añadió.

Sin embargo, es el propio Carvajal el que no se presiona para vovler, valorando las probabilidades de recaída. “Estoy deseando volver a jugar, pero con cautela”, afirmó Carvajal. “Cuando estás tan cerca de competir, te dan cosillas en el estómago. Si me sueltan ahí, voy al 100% a nivel de confianza”, añadía el lateral durante la previa del encuentro ante la Juventus (martes, 21:00 horas), tras 269 días desaparecido de los terrenos de juego.

El encaje con Xabi Alonso

La plantilla del Real Madrid, y más concretamente Dani Carvajal, ofrece a Xabi Alonso multitud de variantes. Desde la llegada del tolosarra al banquillo blanco, el debate acerca del modelo de juego ocupó el primer plano. El entrenador español podría trasladar la línea defensiva de tres centrales ya utilizada durante su estancia en el Bayer Leverkusen y aplicada también durante el último encuentro ante el RB Salzburgo. También en los dos primeros partidos utilizó un clásica línea defensiva formada por cuatro jugadores. Dani Carvajal podría ocupar un puesto en ambas formaciones.

Se espera que el lateral pueda ocupar la posición de defensa central, si así lo considera el entrenador madridista. En tal caso, Xabi podría situar al capitán en la posición de central derecho, cubriendo así la espalda de un Alexander-Arnold que ocuparía el carrilero derecho como viene siendo habitaul en los últimos partidos del Mundial de Clubes. Si Xabi opta por la línea de cuatro defensores, un buen nivel físico de Carvajal podría situarle de nuevo en el lateral derecho del equipo blanco. Además, esta posición, de menor recorrido que la de lateral, permite al futbolista español imponer su veteranía y saber estar sobre el cépsed. Sin duda, Carvajal será vital en la adaptación del inglés al equipo, puesto que aspira a ser el sucesor del que, por más de una década, ha ocupado ese lateral derecho en el Real Madrid.

Dani Carvajal, autor de un gol en la final de la Champions ante el Borussia Dortmund. / EFE/EPA/TOLGA AKMEN

Vuelve Dani Carvajal y, con él, medio escudo del Real Madrid. El conjunto blanco ha echado en falta esa garra y carácter competitivo que aporta el futbolista forjado en las inferiores del Real Madrid. Por momentos durante la temporada, se vio a un equipo indolente, sin una identidad marcada y anticompetitivo, algo difícil de creer si Dani Carvajal está sobre el césped. El Real Madrid recupera a su futuro primer capitán, un seguro competitivo... La espera ha sido larga, pero el madridismo ya ansia ver a su futbolista vestido de corto y quien sabe si levantando el título del Mundial de Clubes en tan solo unas semanas.