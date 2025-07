Madrid tiene las piscinas naturales más bonitas en las que refrescarte este verano, según la revista Viajar

El calor ya ha llegado a Madrid. Si bien durante las últimas semanas parecía que el tiempo de la capital estaba sujeto a cambios, ahora el sol se habría instaurado de una vez por todas en la ciudad. Por mucho que el cielo se nuble de vez en cuando, el clima continúa siendo seco y abrasador, por lo que se vuelve crucial buscar métodos para paliar el calor en pleno centro de la Comunidad.

Por suerte, si Madrid tiene algo positivo es que es una ciudad que ofrece incontables planes para todo tipo de personas. Ahora, si lo tuyo es recorrer lugares escondidos y no acudir a lugares masificados para descansar tranquilamente, pensarás que la capital no es el sitio ideal para ti. Sin embargo, ¿cómo te quedas si te contamos que a media hora de Madrid hay una piscina natural en la que podrás descansar sin necesidad de estar rodeado de gente?

A media hora de Madrid

Ubicadas en el Valle del Paular, las Presillas de Rascafría te aportará todo lo que necesitas este verano. Son una de las cuatro zonas naturales autorizadas por la Comunidad de Madrid para el baño en 2025 y constan de tres pozas formadas por el río Lozoya. La temporada se extiende aproximadamente de mayo hasta mediados o finales de septiembre, aunque no hay horario fijo de baño.

Lo mejor de todo es que el acceso es totalmente gratuito y, si hubiera que pagar algo, sería el aparcamiento, siempre y cuando no quieras llegar en transporte público. Aparcar tu coche costará 9 €. No hay aforo controlado, pero sí te recomendamos llegar con tiempo para echar un vistazo a los alrededores y elegir un buen sitio en el que instalarte. Por desgracia, no se admiten animales, por lo que si estás pensando en acudir a las Presillas con tu mascota, no estarás autorizado para ello.

¿Cómo se llega a las Presillas?

Las Presillas se sitúan a unos 60 kilómetros al norte de Madrid, en la carretera M-604, tras pasar Lozoya, Pinilla del Valle y Alameda del Valle, hasta el Monasterio de El Paular. El parking está operativo de 9:00 a 21:00 horas, tanto entre semana como fines de semana. Lo mejor de todo es que la calidad del agua se analiza periódicamente bajo la normativa del Real Decreto 1341/2007, mediante muestreos quincenales en los cinco puntos de la zona de baño.

¿Qué hacer en las Presillas?

Para aprovechar al máximo la experiencia en Las Presillas, te aconsejamos aparcar en el pueblo para ahorrarte el aparcamiento y caminar 20 minutos hasta las pozas. Se recomienda llevar calzado adecuado para agua, pues las piedras pueden hacerte daño si te descuidas. Recuerda no llevar recipientes de vidrio, no encender fuego, no jugar con pelotas ni llevar a tu mascota.

La zona está dotada de aseos, papeleras, zonas de descanso y un entorno natural ideal para ir en familia o con amigos. Eso sí, ten en cuenta que no hay socorrista, por lo que deberás extremar las precauciones a la hora del baño. El agua cristalina permite una mayor visibilidad, pero no está de más tomar las precauciones necesarias, especialmente con niños.