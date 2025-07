Caos en los trenes AVE: continúan los retrasos con origen Madrid Atocha dirección sur

Los trenes con origen Madrid Puerta de Atocha-Almudena Grandes dirección sur continúan sin circular. Si ya este lunes se interrumpía la circulación habitual en los trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía por una avería que ha provocado una falta de tensión en la catenaria, este martes el caos sigue sin solventarse.

Además, el problema no afecta solo a aquellos viajeros cuyo origen sea Madrid, sino también a aquellos que vienen desde el sur hacia Atocha. A primera hora de la mañana, Adif estimaba que los trenes con origen Madrid dirección sur (Andalucía y Toledo) no circularían, al menos, hasta las 08:00 horas, hora que finalmente ha atrasado hasta las 08:45. De momento, no hay novedades respecto al tema, por lo que se puede esperar otra tanda de retrasos.

Hace ya 11 horas se vio interrumpida la circulación entre Yeles y La Sagra debido a una falta de tensión en la catenaria, lo que ha afectado a los trenes de alta velocidad que circulan entre Madrid y Toledo/Andalucía.

Retrasos en Madrid en los trenes AVE destino sur / EPE

Continúan los retrasos hasta nuevo aviso

La dificultad del rescate de dos trenes afectados por la incidencia y la prolongación en los trabajos para reparar la catenaria impiden que los trenes del corredor sur con origen/destino Madrid y/o Sevilla circulen hasta nuevo aviso, según informa Adif. Además, han apuntado que también se ven afectadas las relaciones de larga distancia con origen/destino Málaga, Granada, Cádiz y Huelva así como las de media distancia con origen/destino Toledo y Puertollano/Ciudad Real.