Amenaza desde los once metros: el talón de Aquiles del Real Madrid durante la temporada salta a escena en el Mundial de Clubes

A lo largo de la temporada, el fútbol del Real Madrid ha padecido varias debilidades que han impedido al equipo dirigido por Carlo Ancelotti, ahora por Xabi Alonso, mostrarse fiable. Y los lanzamientos de penaltis, sin duda, han sido una de esas asignaturas pendientes para el conjunto blanco. Hasta cuatro lanzadores diferentes durante la temporada han tomado la responsabilidad desde los once metros, pero ninguno de ellos ha respondido con total confianza. En un primer momento, Carletto otorgó la toma de decisiones a los propios futbolistas. Durante las primeras jornadas de Liga, tanto Vinicius como Mbappé se repartieron los lanzamientos y acordaron "chutar uno cada uno", pero en el momento en el que llegaron los primeros errores el tema se trató de puertas para dentro. Finalmente, Ancelotti fue el encargado de tomar dicha decisión antes de cada partido, retirando el privilegio que había otorgado a sus jugadores.

Ahora, tras el adiós de Ancelotti, el Mundial de Clubes entra en su recta final. Llega el momento de las eliminatorias y, por ende, la posibilidad de afrontar una tanda de penaltis si el resultado final acaba en empate. El conjunto blanco ya dispuso de un lanzamiento desde los once metros en su debut en el torneo, pero Fede Valverde no pudo aprovechar la oportunidad para dar la victoria a su equipo y sumó un nuevo lanzamiento errado a esta temporada.

Con el fallo de Valverde, el debate acerca de quién debe tomar la responsabilidad en estas acciones vuelve a estar en el foco. "Antes del partido siempre tenemos marcado quién lanza. Lo decidimos nosotros. Depende del partido y depende de quién esté en el campo. Ya iréis haciendo las quinielas o descartes", dijo Xabi Alonso al término del encuentro ante Al Hilal. Son siete errores de 19 intentos, sin incluir la tanda de penaltis ante el Atlético de Madrid en la Champions, los resultados del equipo blanco en esta faceta del juego. Sin duda, estos números se alejan mucho de la calidad de los lanzadores que dispone el conjunto madridista.

El centrocampista británico del Real Madrid Jude Bellingham falla el penalti que lanza durante el partido de la jornada 12 de LaLiga. / EFE/Manuel Bruque

Vinicus, Mbappé o Bellingham... todos fallaron

Y es que todos los grandes jugadores del equipo blanco han gozado de la oportunidad de lanzar desde los once metros. Desde Kylian Mbappé, que ha sido el que más penaltis ha disparado, a Vinicius, responsable durante la temporada 2023/24, pasando por Jude Bellingham o también Fede Valverde. Todos ellos han fallado en, al menos, una ocasión. Es por ello que las dudas atormentan la cabeza de Xabi Alonso en la toma de dicha decisión.

Con los números en la mano, el futbolista que mejor porcentaje de acierto tiene en el lanzamiento de penaltis es Kylian Mbappé. El francés ha lanzado diez, con siete aciertos y tres errores en su haber (70%). Todo ello sin contar el penalti lanzado en la tanda de penaltis ante el Atlético de Madrid en los octavos de final de la Champions, que también convirtió el pichichi francés. Durante la temporada, Kylian Mbappé afrontó una situación difícil por medio del lanzamiento desde los once metros. En la retina quedan los lanzamientos ante el Liverpool y el Athletic Club, con muy pocos días de diferencia entre sí, en los que el francés confesó haber "tocado fondo". Coincidieron con el momento de mayor duda en torno a la figura de Mbappé desde su desembarco en el Real Madrid, pero estas situaciones impulsaron al francés en los meses posteriores, donde se comenzó a ver una versión similar a la que había enamorado al aficionado madridista.

Vinicius es el siguiente con mayor porcentaje. El brasileño ha disparado en seis ocasiones desde los once metros, acertando en cuatro ocasiones (66,7%), pero fallando los dos últimos disparos ante Valencia (La Liga) y el Atlético (Champions). Vinicius, por órdenes de Ancelotti, fue el lanzador del conjunto blanco durante la pasada temporada, en la que no falló un solo lanzamiento ante rivales como el Bayern Múnich o el FC Barcelona.

Menos oportunidades han tenido Jude Bellingham y Fede Valverde, pero también gozaron de, al menos, un lanzamiento de penalti esta temporada. El inglés tiene un acierto del 50%, con un acierto y un error en su casillero. Al igual que Mbappé, hay que añadir el tanto que consiguió en la tanda ante el Atlético. El último lanzamiento para los blancos cayó, precisamente, en las botas del uruguayo, que no pudo transformar su única oportunidad en esta campaña. Valverde también convirtió su disparo en la tanda ante los rojiblancos.

Tandas de penaltis a la vista

Con la llegada del Mundial de Clubes, se abre una nueva oportunidad a los lanzamientos desde los once metros para el conjunto blanco, por medio del tiempo reglamentario o durante las fatídicas tandas de penaltis. Las eliminatorias se disputan a partido único, facilitando la labor de equipos más defensivos que pueden encontrar en la tanda su única oportunidad de acceder a la siguiente ronda. Por el momento, no se han visto tandas de penaltis en estos primeros encuentros de octavos de final, pero, a medida que avanza la competición, la igualdad aumenta y, por tanto, las probabilidades de que los partidos se decidan desde los once metros.

Los jugadores del Real Madrid celebran su pase a cuartos tras derrotar en la tanda de penaltis al Atlético de Madrid. / EFE/Juanjo Martín

Curiosamente, pese a que los lanzamientos desde el punto de penalti durante el transcurso del partido han sido una debilidad del conjunto blanco, el Real Madrid se desenvuelve a la perfección por medio de las tandas. Desde la aciaga eliminatoria ante el Bayern Múnich en la Champions 2011/12, con el siempre recordado lanzamiento de Sergio Ramos a las nubes de Madrid y con Mourinho arrodillado sobre el césped del Santiago Bernabéu, el equipo blanco no ha cedido una sola tanda. Ha disputado cinco, tres de ellas ante el Atlético de Madrid, con Valencia y Manchester City de por medio para completar la estadística. El último precedente, y único esta temporada, fue ante los rojiblancos en los octavos de final de la Champions. Solo Lucas Vázquez falló desde los once metros para sumar un nuevo triunfo desde esta modalidad.

El Real Madrid de Xabi Alonso se mide a la Juventus este martes en el Hard Rock Stadium de Miami. Los italianos accedieron a los octavos de final como segundo clasificado del grupo G, en el que cayó doblegado ante el Manchester City. A estas alturas del campeonato se abre la posibilidad de que las eliminatorias se decidan desde los once metros, bien sea por medio de lanzamientos en juego, donde el conjunto blanco no se siente cómodo, o bien desde la tanda, un escenario mucho más cómodo para los de Xabi Alonso. Aunque el talento individual y la experiencia del conjunto blanco pueden marcar diferencias en momentos clave, la fragilidad mostrada en esta faceta del juego podría convertirse en un obstáculo serio si no se corrige a tiempo. El margen de error se reduce y, lo que ha sido el talón de Aquiles de los blancos durante la temporada, puede ser decisivo de cara a sus aspiraciones en el Mundial de Clubes.