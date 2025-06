El calor seguirá haciéndose notar este lunes, tras una noche tropical en Madrid

La madrugada del domingo al lunes ha sido la más complicada en lo que llevamos de año para los madrileños. Conciliar el sueño fue misión imposible, al menos para todos aquellos que no disponen de aire acondicionado. Desde las ventanas la brisa no hizo presencia, y el poco aire que entraba en las casas lo hacía en forma cálida y asfixiante. Tampoco los ventiladores eran un consuelo, insuficientes para refrescar las estancias en una noche donde los termómetros no bajaron de veintiséis grados centígrados.

No obstante, esta noche solo ha sido la inauguración de una nueva jornada de lo más calurosa en Madrid. Pese a que no se alcanzarán los cuarenta grados que ayer se registraron en varias zonas de la región, las temperaturas volverán a ser sofocantes, obligando a la Agencia Estatal de Meteorología a mantener activo el aviso naranja en algunos puntos de la Comunidad de Madrid.

Aviso naranja por altas temperaturas y tormentas

Este lunes, el mercurio alcanzará en Madrid los treinta y siete grados. Tres menos que este pasado domingo, aunque no por ello la AEMET ha estimado la posibilidad de desactivar la alerta naranja. Se mantendrá activa desde este mediodía por altas temperaturas en el Sur, Vegas, Oeste-Madrid, Área Metropolitana y Sierra de Madrid, dándose por concluida en todas estas zonas entre las 21 horas y la medianoche.

La AEMET también advierte del riesgo de tormentas con posibilidad de granizo en estos mismos puntos, donde podrían alcanzarse rachas de viento muy fuertes.

🥵Las altas temperaturas de estos días pueden suponer un riesgo para las personas expuestas y/o vulnerables

En nuestro trabajo sabemos de la importancia de una correcta hidratación y más ante una #OladeCalor

🥤Bebe agua cada 30-60 min

🍉Come frutas ricas en agua

🍸Evita alcohol pic.twitter.com/2aIloWTgdn — Bomberos Madrid (@BomberosMad) June 30, 2025

Las noches seguirán siendo cálidas hasta el fin de semana

Estos veintiséis grados que se alcanzaron la pasada madrugada volverán a repetirse en esta noche del lunes al martes. Asimismo, en los próximos días las mínimas no caerán de los veinticuatro grados en Madrid, una temperatura demasiado elevado para dormir sin ayuda de agentes externos.

No será hasta el fin de semana cuando estas decaigan hasta los veintidós, dando un respiro a los vecinos de Madrid.