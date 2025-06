Adela Zaharia y Xabier Anduaga, protagonistas 'La Traviata' del Real: "La historia sigue emocionando porque habla de unos sentimientos que son los mismos que hace años"

El Teatro Real clausura la temporada con La traviata, de Verdi, con la dirección de Willy Decker, un objetivo que el coliseo anhelaba desde 2020 cuando la pandemia obligó a cancelar y sustituir esta ópera por una versión semiescenificada y reducida para ajustarse a la normativa de ese momento.

Ahora, por fin, se puede disfrutar en la capital: hasta el 23 de julio, 18 funciones resarcirán los cinco años de espera de esta producción de la Ópera Nacional holandesa que se estrenó en 2005 en el Festival de Salzburgo y que sigue siendo, 20 años después, una de las más aclamadas por la poderosa dramaturgia y la escenografía conceptual de Wolfgang Gussmann donde la cuenta atrás hacia el destino final de Violetta se representa con un reloj colosal. Un reloj que se mueve como quiere, que detiene el tiempo, va hacia adelante y hacia atrás en un juego angustioso por determinar en qué momento vital se encuentran los personajes.

Basada en la novela La dama de las camelias, de Alejandro Dumas y con libreto de Francesco Maria Piave, se estrenó en La Fenice de Venecia en 1853. Cuenta la vida idílica de Violeta y Alfredo, que se ve interrumpida por la visita del padre de él, Germont. Un personaje muy inteligente que recurre a la compasión de Violeta, para que, por el bien de la familia, abandone a Alfredo. En la presentación de la ópera, Decker detalla que La traviata le atrapó desde la primera vez que la vio. "Sentí una enorme compasión por Violetta", una pieza en la que el círculo de la historia le ha servido para crear un círculo escenográfico donde el punto central de atención es Violetta, su protagonista, para que el público compartiera sus sentimientos en su largo proceso hasta la muerte. "Verdi crea ese círculo con la propia partitura, que comienza y termina igual", remarca.

Entrevistada en Claves de Actualidad, programa de EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, la soprano Adela Zaharia habla de la dificultad de interpretar a su personaje, Violetta -también interpretada por la soprano Nadine Sierra-: “Estoy en el escenario casi toda la función y las emociones son intensas. Tengo que tener cuidado para no perderme porque todo es muy intenso y dramático”. Está acompañada su pareja en escena, Xabier Anduaga, que interpreta a Alfredo. Durante la entrevista, el tenor defiende a su personaje: “Alfredo es un papel que dicen que es muy ingrato y pobre, pero creo que no es verdad. Todo lo que canta Alfredo es una música preciosa. Es un personaje joven, no tiene madurez, y eso le lleva a los celos en cuanto ve que Violeta no le hace caso”.

Una historia contemporánea

Durante la entrevista, Zaharia y Anduaga explican cómo ha sido el estreno y el recibimiento en Madrid, la singularidad de un montaje que dirige Decker, el significado que esta producción tiene para ambos en sus carreras artísticas, la fuerza de la historia de amor de dos jóvenes, Violetta y Alfredo, que sigue conectando con el público de hoy y la personalidad que ellos confieren en su trabajo a ambos personajes.

Aunque hayan pasado dos décadas desde que este montaje se estrenase por primera vez, sus protagonistas aseguran que la historia sigue siendo "fresca y contemporánea", como afirma Zaharia, y que sigue funcionando como lo hacía al principio: "El público tenía muchas ganas de esta producción porque fue cancelada en 2020 y está habiendo muy buena energía. En redes sociales escriben comentarios diciendo que quieren venir", dice la soprano añadiendo que, quizás, uno de los motivos por los que la obra es atemporal es porque en ella se habla de unos sentimientos "que son los mismos que hace años". Anduaga coincide: "Sigue emocionando porque hay verdad y cuando hay verdad la historia engancha".

Quienes acudan a verla se encontrarán, como asegura el tenor, se encontrarán con una producción muy poco estática: ninguno de los personajes se detiene en este montaje, "normalmente estamos acostumbrados a ver otras en las que los personajes están más parados, pero esto es un todo de principio a fin, y es muy atractivo".