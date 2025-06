El pueblo más fresco al que puedes escaparte para huir del calor está a menos de una hora de Madrid: ¿lo conoces?

El verano ya ha llegado a todos los rincones del país. Niños y adultos van notando cada vez más el intenso calor que azota la península ya sea desde la comodidad de sus casas o desde un lugar refrescante. Y es que el verano en la capital pone a prueba la paciencia de todos sus ciudadanos, pues los que no están de vacaciones y deben continuar con su jornada laboral deben habituarse a las altas temperaturas les guste o no.

Si bien Madrid es la ciudad ideal para los turistas en invierno, otoño o primavera, durante los meses en los que el sol abrasa es una opción a evitar. La mayoría elige desplazarse a un remanso de paz en la costa, una ciudad con menos bullicio o, simplemente, un pueblo más fresco. Sin embargo, es cierto que muchos ciudadanos no cuentan con los días suficientes para permitirse coger un billete y salir de la capital.

Para optimizar su tiempo y no enfrentarse a largas horas de avión o coche, los madrileños se desplazan a pueblos refrescantes que colindan con la Comunidad para descansar durante un par de días y empaparse de su cultura. Aunque parezca mentira, existen verdaderos oasis cerca de la capital que lograrán hacerte sentir en paz pese a estar todavía dentro de la ciudad.

¿Cuáles son los pueblos más frescos de Madrid?

No todas las zonas de la región sufren igual. Municipios como La Hiruela, Canencia, Buitrago de Lozoya, Rascafría o Navacerrada se convertirán en tus must para no pasar calor en plano centro de Madrid. No solo podrás estar fresco en estos sitios, sino que también podrás realizar un sinfín de actividades. Decántate por una ruta o por darte un chapuzón en una de sus piscinas para combatir el sol de Madrid.

Ahora, hay un municipio entre todos estos que merece la pena destacar. Se trata de un puerto de montaña ubicado en el norte de la Comunidad de Madrid, exactamente a 1.440 metros de altitud. Eso significa que, si bien el verano es fresco y llevadero, el invierno es pesado y riguroso en esta zona.

¿Dónde está Somosierra?

Halamos de Somosierra, la localidad con mayor altitud de la Comunidad de Madrid y a la que debes escaparte si quieres refrescarte. Está a 83 kilómetros al norte de Madrid y podrás llegar por la A-1 o en transporte público. Cuenta con una población de menos de 100 habitantes y sus rutas de senderismo son el mayor atractivo de sus tierras.

Si quieres disfrutar de un día de verano de lo más fresco, opta por dar un paseo hasta la Cascada Chorrera de los Litueros hasta que llegue la noche. Eso sí, si lo tuyo son los deportes de riesgo, el barranco de Somosierra será tu plan ideal, con un descenso que incluye saltos, rápeles de hasta 30 metros y toboganes naturales.

Además, si viajas a Somosierra en agosto, podrás celebrar con sus habitantes sus fiestas locales en honor a la Virgen de la Soledad y la Virgen de las Nieves. Otro de los sitios que podrán explorar los turistas es la Dehesa Bonita, un bosque mixto con una biodiversidad envidiable que admirar durante un largo paseo. Y tú, ¿a qué esperas para ir?