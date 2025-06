Uno de cada ocho jóvenes interrumpió sus estudios oficiales en Madrid, con la tercera tasa más baja de España

Cada caso de abandono de estudios oficiales cuenta con una historia, un motivo y, en ocasiones, una oportunidad perdida. Otras tantas, supone una puerta abierta para un nuevo rumbo educativo o laboral. En la Comunidad de Madrid hay unos 224.200 testimonios detrás de las personas que, en 2024, cambiaron de especialidad dentro de la formación que comenzaron o interrumpieron el programa durante meses sin retomarlo después. Es una de las tasas más bajas de todo el país.

En todo el territorio nacional, una de cada tres personas que ingresan en un grado dejan el sistema universitario antes de terminarlo. En la Comunidad de Madrid, un estudio sobre la Formación Profesional, elaborado CaixaBank Dualiza y el laboratorio de investigación de la Universitat de les Illes Balears (UIB), detecta que la región cuenta con una de las que más porcentaje de estudiantes abandonaron la FP sin terminarla. Uno de cada dos alumnos de nuevo ingreso del curso 2016-2017 (el periodo a partir del cual se centraba el análisis) dejaba los estudios de grado básico; un 34,5% los de grado medio y un 19,6% de grado superior.

En contraste, el porcentaje de tasa de Abandono Educativo Temprano (AET), que mide el porcentaje de jóvenes de 18 a 24 años sin un título postobligatorio y que no estudian, tengan o no el título de la ESO, es bastante menor (10,5%) en Madrid, sobre todo en comparación con el sur del país. En la provincia de Almería llega al 32,9%. La media nacional es del 13%.

La Encuesta de Población Activa (EPA), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), ha puesto cifras a todo este fenómeno incluyendo a todas aquellas personas que cambiaron de especialidad dentro de los planes oficiales de formación iniciados o a los que interrumpieron el programa por un periodo superior al de vacaciones, sin retomarlo.

En cuanto a la Comunidad de Madrid Madrid, un 13,1% de las personas que en 2024 tenían entre 15 y 34 años abandonaron algún tipo de estudio oficial, de Primaria a doctorado. Son más de 224.000. Es la tercera tasa más baja, estando solo por detrás Cantabria (9,9%) y Cataluña (10,6%). En la otra cara de la moneda se encuentran Murcia (21,4%), Melilla (21,1%), Galicia (20,8%) o Asturias (18,3%).

El panorama nacional

En total, de las 10.750.300 personas con edades comprendidas entre 15 y 34 años en todo el país en 2024, el 15,3% (1.647.800) abandonó algún tipo de estudio oficial. La gran mayoría lo interrumpió definitivamente solo uno (93,7%). El resto (6,3%) inició y abandonó más de uno.

Cuatro de cada diez (40,3%) de las personas entre 15 y 34 años que abandonaron algún estudio oficial lo hicieron por el programa de estudios. "Es decir, no era de su interés, no se ajustaba a sus necesidades de formación, no era útil o era demasiado difícil". Otro 18,4% lo hizo porque prefería trabajar y el 15,1% por otros motivos personales (como cambiar de lugar de residencia, falta de motivación, problemas con los profesores o con otros estudiantes, o desear centrarse en sus aficiones).

Por sexo y nacionalidad, el principal motivo para las mujeres extranjeras (21,3%) fue por otras razones familiares (casarse, desplazarse de lugar para acompañar a su pareja, tener que realizar tareas domésticas o responsabilidades de cuidado). En cambio para las españolas (41,8%), los españoles (46,1%) y los extranjeros (25,4%) fue por el programa de estudios.