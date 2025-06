Marruecos quiere la noria más grande del mundo ante las dudas sobre su instalación en el parque Tierno Galván

El proyecto lleva años sobre la mesa sin terminar de echar a andar. O de girar, si se prefiere. La construcción de una noria gigante, la mayor del mundo, de hecho, es una idea que acarició el Ayuntamiento de Madrid ya en la pasada legislatura, cuando PP y Ciudadanos conformaban el equipo de gobierno. De hecho, fue la entonces vicealcaldesa, Begoña Villacís, quien lo acogió con más entusiasmo. Tras descartar alguna otra, se consideró el Parque Tierno Galván, en el distrito de Arganzuela, como ubicación idónea. Llegaron las elecciones de 2023 y Almeida ganó con mayoría absoluta. La idea, contestada por los vecinos, sigue en la cartera municipal. Pero parece que con mucho menos énfasis.

Los promotores consideran que la propuesta está "atascada" y han empezado a considerar otros lugares donde instalarlo en Madrid, en el norte de la ciudad. La intención de construirla es firme y si no es en Madrid se buscarían alternativas en otras comunidades autónomas o incluso en el extranjero. De hecho, Marruecos ya ha planteado su oferta para acogerla si finalmente se descarta en Madrid.

La noria en cuestión, con 264 metros de altura, sería la más alta del mundo, un proyecto de hasta 260 millones de euros de financiación íntegramente privada y que se estima podría generar hasta 500 puestos de trabajo directos. Es diseño de Carlos Rubio, arquitecto, entre otras obras en la capital, de la Torre Sacyr (hoy Torre PwC) en el Área Financiera las Cuatro Torres, o del proyecto de ampliación del Museo del Pardo en el Salón de Reinos, junto al estudio de Norman Foster.

Desde Madrid Foro Empresarial, lobby empresarial sin vínculos con la administración ni implicación directa en el negocio que supondría, se apoya una iniciativa que se ve como palanca de impulso para el turismo en la capital. "El espacio de pago más visitado de Londres es la noria", mantiene su presidente, Hilario Alfaro. "Y la ubicación en el Parque Tierno Galván, para nosotros, es ideal porque sería una forma de estirar la mancha turística, muy concentrada en el centro de la ciudad y en el barrio de Salamanca y hacerlo, además, dando una oportunidad al sur".

El proyecto contempla un mirador en lo alto, una circunstancia que lo hace también único en el mundo además de sus dimensiones. Sus 264 metros de altura casi duplican los 135 metros del London Eye y superan los 250 metros de Ain Dubai, que actualmente ostenta el récord. Pero ese mirador, en el que se prevé una zona de restauración y eventos también la singulariza. De hecho, se llama noria porque consta de unas cabinas que suben y bajan, pero su diseño dista mucho de la habitual imagen circular de estas atracciones. Esta es la única que permitiría bajarse en lo alto del recorrido.

También está previsto que esté recubierta de una especie de piel de serpiente que por medio de iluminación led le daría gran identidad propia. Además, lleva aparejado el establecimiento de una lanzadera desde Atocha para favorecer el transporte de los visitantes hasta la atracción. Tras desecharse unas primeras posibles localizaciones en el Parque del Oeste y la Casa de Campo, lo que hizo bajarse a algún inversor, se tomó en cuenta el Parque Tierno Galván.

El consistorio madrileño acogió de entrada favorablemente la idea, incluso tras los cambios en el equipo de gobierno. El verano pasado se realizó un estudio geotécnico que apuntaba a la viabilidad de la instalación. Pero las protestas de los vecinos de Arganzuela, ya bastante movilizados también contra la creciente celebración de conciertos en el parque, parece haber enfriado esos planes. El pasado mes de marzo, el delegado de Urbanismo, Borja Carabante, aseguraba que no había ninguna decisión tomada "más allá de evaluar y analizar los distintos proyectos que recibe el Ayuntamiento". Y las cosas siguen en ese punto, sin una denegación expresa, pero sin ningún avance.

Entre los impulsores va cundiendo la idea de que no será en el Parque Tierno Galván donde se levante. Se mira a otras zonas de la ciudad, en el norte, preferentemente en zonas en desarrollo, donde todavía no haya viviendas construidas. No hay, no obstante, ninguna parcela identificada y, en cualquier caso, tendría que ser en suelo dotacional y mediante una salida del proyecto a concurso. Se baraja, si no, llevárselo de la Comunidad de Madrid a alguna otra región española. O al extranjero. En Marruecos, donde Rubio tiene algún proyecto, ya han manifestado su intención de construir y explotar ellos la noria si no se queda en Madrid finalmente.