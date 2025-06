Pinto ofrecerá viviendas municipales gratuitas para atraer médicos a sus centros de salud

La falta de médicos de Familia es una realidad cada vez más preocupante en la mayoría de municipios de la Comunidad de Madrid. Con los centros de salud cada vez más saturados y los pacientes más insatisfechos, las administraciones buscan fórmulas con las que paliar la creciente escasez de profesionales de Atención Primaria, como ofrecer mayores retribuciones salariales o mejores condiciones laborales. O, como en el caso de Pinto, casa gratis para los médicos que vayan a trabajar a la localidad.

En una iniciativa sin precedentes hasta la fecha, el Ayuntamiento pinteño ha comunicado esta semana que pondrá a disposición de médicos de toda España un total de seis viviendas de titularidad municipal, con el objetivo de atraer profesionales a los ambulatorios municipio, uno de los más castigados por la escasez de personal sanitario de toda la región.

“Hemos iniciado los trámites administrativos para ofrecer viviendas de titularidad municipal a aquellos médicos que quieran venir a Pinto a trabajar en nuestros centros de salud y el PAC [Punto de Atención Continuada]”, anunció el propio alcalde de Pinto, Salomón Aguado, durante el Debate del Estado de la Ciudad celebrado este jueves.

Según una nota difundida por el Gobierno local, la cesión de viviendas se realizará a través de la figura del comodato, un contrato que permite el uso gratuito de un bien no fungible durante un tiempo determinado, con la obligación de devolverlo tras su uso.

Zonas de difícil cobertura

Y es que los centros de salud de Pinto están catalogados por la Comunidad de Madrid como zonas de difícil cobertura. En los últimos años, el Consistorio ha trabajado junto al Gobierno regional para intentar mejorar esta situación. Fruto de estas negociaciones se produjo la reapertura del servicio de Urgencias con médico en octubre de 2023; así como el incremento de las plantillas y una mayor agilidad en la cobertura de bajas.

No obstante, no es suficiente para solventar por completo el problema. Por ello, y pese a no tener competencias directas en materia de sanidad, el Consistorio local lleva tiempo buscando reforzar la calidad asistencial de la ciudad con iniciativas como la presente. "Como alcalde, es mi obligación buscar soluciones a los problemas de los vecinos de Pinto", ha defendido Aguado.

En este sentido, el regidor pinteño ha cargado contra el Gobierno central por su supuesta dejación de funciones en este asunto: "Los vecinos quieren soluciones y desde el Ayuntamiento ponemos en marcha algo que tendría que hacer el Gobierno de España”, ha manifestado Aguado, crítico también con el Ejecutivo por "seguir sin habilitar nuevas plazas de Medicina ni regularizar a más de 3.000 médicos que están trabajando en la Sanidad privada y que, con esa regularización, podrían hacerlo en la pública".