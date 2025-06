Las 6 canciones que tienes que escuchar este fin de semana

A Kieran Hebden, el tipo al que conocemos como Four Tet, podemos reprocharle que en los últimos años se haya Coachellizado un poco cuando venía del underground londinense más interesante. Pero sus artes para controlar secuencias o glitches y armonizar una amplia gama de sonidos sintéticos siguen ahí intactos, aunque ahora abuse un poco de las subidas y bajadas y los ritmos gruesos propios de las verbenas de EDM que ofrece en compañía de amigos como Skrillex o Fred Again. En esta Into Dust (Still Falling) ha cogido una de esas preciosas joyas atmosféricas de Mazzy Star, un tema lento y contemplativo en el que solo había guitarra acústica y chelo además de la inimitable voz de Hope Sandoval, y lo ha convertido en una sentida canción de fiesta. Habrá quien piense que traiciona a la original, pero por aquí opinamos que conviven perfectamente, aunque cada una tenga su momento.