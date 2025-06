Qué hacer en Madrid esta semana: teatro adolescente en la Quinta de los Molinos, la experiencia negra de Julianknxx en el Thyssen, Wilco en concierto...

EXPOSICIÓN. El arte generacional de Edu Carrillo En Sheep Are Counting Me, su primera exposición individual en VETA by Fer Francés, Edu Carrillo transforma el estudio en un campo de batalla cotidiano, en el que pinceles, relojes y colillas campan a sus anchas entre muros y almohadas, en un exasperante intento de resistencia que remite a los esfuerzos de toda una generación en el camino a encajar en el molde capitalista. Lejos de cualquier idea de inspiración repentina, la pintura se muestra en el trabajo de Carrillo como consecuencia de un ejercicio metódico y exigente, aunque también fatigado. A caballo entre el figurativismo y la Escuela de Nueva York, el de Santander refleja en esta serie el desgaste del artista, la pausa obligada y la mente que se apaga como una bombilla que ha dado demasiada luz; un puñado de elementos y sensaciones que, sin ninguna duda, resultarán familiares a los artistas que se den una vuelta estos días por la galería de Carabanchel. Entre referencias a Magritte, Philip Guston o Zurbarán —el título evoca su Agnus Dei—, Carrillo va construyendo un lenguaje propio, donde cada objeto doméstico funciona como símbolo de un sector marcado por la precariedad y en el que el arte es percibido como un acto tremendamente agotador.

Más información Cuándo: Hasta el 8 de agosto Dónde: Veta Galería (C. Antoñita Jiménez, 31) Precio: Entrada libre Web: pincha aquí

Exposicioìn de Edu Carrillo en Veta Galeria 10. / Cedida

CONCIERTO. Wilco El sexteto de Chicago aterriza en Madrid este viernes como parte de su nueva gira por España, tras su última visita en tiempos de Covid. Wilco son uno de esos grupos que o amas o bien… ¿odias? Lo cierto es que, simpaticemos más o menos con su country-folk de gafas de pasta, es difícil no querer -aunque sea un poco- a los artífices de grandes clásicos del rock alternativo como Passenger Side, A Shot In The Arm o Jesus, Etc, sobre todo cuando están subidos a un escenario. Pocas bandas han recibido tantos elogios a sus directos como la capitaneada por Jeff Tweedy. Su paso por la capital llega, además, coincidiendo con la monumental reedición para fans muy fans de su redondo A Ghost Is Born (2004), en la que incluyen un total de sesenta y cinco canciones inéditas. Se espera, por tanto, que, además de su más reciente álbum, Cousin, en su actuación en el festival Alma Occident se hagan un repaso por el que es considerado uno de los grandes hitos de su extensa y exquisita discografía.

Más información Cuándo: 27 de junio Dónde: Parque Enrique Tierno Galván, Precio: 45 euros Web: pincha aquí

DANZA. 'Mutar. Romper. Vibrar' "Un espacio para la transformación, el juego y el autodescubrimiento, guiado por cuatro mujeres que comparten una visión común y un viaje de exploración creativa”. Así definen sus creadoras -las coreógrafas Dácil González y Carmen Fumero- la obra con la que estos días aterrizan en Teatros del Canal: Mutar. Romper. Vibrar, concebida e interpretada en colaboración con la cantante y compositora Aurora Arteaga y la chelista Elisa García Tejedor. Una producción que se adentra en la manera en que nuestra mirada y comprensión del mundo se transforman en medio de un entorno dinámico y en permanente evolución. A través de una puesta en escena sensible y reflexiva, la pieza plantea cómo los cambios constantes -sociales, culturales o emocionales- afectan no solo nuestra percepción de la realidad, sino también la forma en que pensamos, sentimos y actuamos, conformando una invitación a cuestionar, observar y reinterpretar aquello que dábamos por sentado. Porque el cambio es vida y así lo entiende nuestro atlas corpóreo. Concebido desde los códigos del teatro documental y la convergencia de disciplinas como la danza, el espacio sonoro -a cargo aquí del compositor Iván Cebrián- o la música en directo, sobre la escena encontramos a cuatro mujeres que investigan esos lugares y experiencias que nos son comunes, a la vez que diseminan con sus cuerpos y voces la volatilidad de lo material y lo íntimo. De hecho, aquí no hay nada correcto ni certero, pero sí muchas ideas, curiosidad, flexibilidad y experimentación, con la vibración y la reinvención como motores fundamentales.

Más información Cuándo: 27, 28 y 29 de junio Dónde: Teatros del Canal Precio: Desde 20 euros Web: pincha aquí

'Mutar. Romper. Vibrar'. / Jesús Robico

TEATRO EN FAMILIA. 'Entre el caos y el ojalá' Dieciocho adolescentes, una sala de teatro y algo a punto de estallar. Entre el caos y el ojalá es el título de la nueva propuesta escénica de Espacio abierto Quinta de los Molinos, la producción con la que pone broche el proyecto Mundo Quinta, una iniciativa impulsada por la compañía Cross Border Project que convierte el teatro en altavoz para aquellos cuyas quejas y problemas no siempre son tomados en cuenta: los adolescentes. Durante meses, un grupo de jóvenes ha convertido sus vivencias en materia escénica para compartirlas con el mundo en un espectáculo donde la palabra se fusiona con la gestualidad, la imagen y el temblor de esos sentimientos que por primera vez se tornan en palabras. Sus protagonistas dejan los filtros en Instagram para expresar con transparencia las contradicciones, los deseos y la rabia de ese tramo vital tan incomprendido; palabras que parecen elegidas al azar y que, sin embargo, componen durante una hora un retrato de lo que significa tener entre 13 y 18 años hoy. Un disparo de honestidad donde el caos es solo un punto de partida para todo lo que se viene. Que no es poco.

Más información Cuándo: 27, 28 y 29 de junio Dónde: Espacio abierto Quina de los Molinos Precio: Entrada libre hasta completar aforo Web: pincha aquí

'Entre el caos y el ojalá'. / Javier Burgos

EXPOSICIÓN. La experiencia negra de Julianknxx El trabajo de Julianknxx abre heridas y las hurga con el único fin de sanarlas. A través de la indagación existencial, este artista de la diáspora africana disecciona en sus obras realidades asociadas a la experiencia humana como medio para explicar las estructuras que configuran nuestras vidas y sociedades. La identidad, la memoria y la pertenencia son algunas de las temáticas recurrentes en sus obras, en las que suelen converger disciplinas como la poesía, el cine y la instalación. A partir de este viernes día 27, los madrileños podrán profundizar en la práctica del artista de Sierra leona en Chorus in Rememory of Flight (2023-2025), su primera exposición en España tras su paso por Barbican, Tate Modern o la Sharjah Biennial 16, entre otros. Un retrato cinematográfico de la experiencia negra fruto de un viaje de 4.000 kilómetros por nueve ciudades europeas con historia colonial, y en las cuales Julianknxx colaboró estrechamente con artistas y músicos de las comunidades negras filmando sus actuaciones y, testimonios personales para crear una serie de películas acerca del coro como fuerza colectiva que resguarda la identidad negra.

Más información Cuándo: Del 27 de junio al 30 de noviembre Dónde: La Casa Encendida Precio: Entrada libre Web: pincha aquí

TEATRO PARA BEBÉS. Festival Chupetes Para aquellas familias a las que estos días les toque sufrir los más de 30 grados que marcarán los termómetros en Madrid, existe un rincón en Carabanchel donde refugiarse del calor entre susurros, luces suaves, mariposas de tela y fantasía a raudales. La Sala Tarambana vuelve a abrir sus puertas a la imaginación con la novena edición del Festival Chupetes, una propuesta escénica especialmente diseñada para la primera infancia -bebés y niños de hasta seis años-, con espectáculos todos los fines de semana entre el próximo sábado y hasta final de julio. El programa está compuesto por producciones de compañías nacionales que llevan años explorando cómo contar historias sin necesidad de palabras, solo con movimiento, color, música y mucha emoción, con el propósito de acercar el teatro a los más pequeños de la familia y que también ellos puedan disfrutar de las artes escénicas. Inaugura el festival la compañía anfitriona, Tarambana Teatro, con Pañuelos, una pieza dirigida por Eva Bedmar que invita a los bebés a recorrer las estaciones del año guiados por un árbol y una mariposa. A tener en cuenta también otras obras en cartel como la premiada Aupapá, de Zig Zag Danza, con una propuesta escenográfica inmersiva; la poética visual de la galardonada Cucú Haiku, de Escena Miriñaque, con su jardín escénico inspirado en los ciclos naturales; o Burbujas, una pieza de Títeres sin Cabeza donde los olores, los colores y los movimientos crean un mundo sensorial sin necesidad de diálogo

Más información Cuándo: Del 28 de junio al 27 de julio Dónde: Sala Tarambana (C. Dolores Armengot, 31) Precio: 9 euros / espectáculo Web: pincha aquí

EXPOSICIÓN. 'Terrafilia' La exposición Terrafilia abre el próximo martes sus puertas en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza como una invitación a repensar la relación con la Tierra desde el afecto y los cuidados. Realizada en colaboración con TBA21 –Thyssen-Bornemisza Art Contemporary–, la muestra traza un recorrido visual e intelectual por cinco siglos de arte, desde Patinir y Kandinsky hasta voces actuales como Dineo Seshee Bopape, Ayrson Heraclito o Inês Zenha, a través de un total de cien obras pertenecientes a la colección del museo distribuidas en siete escenarios que abordan temas como los mundos animados, los cosmogramas, tiempos míticos y cosmogonías oceánicas. Bajo la idea de un “pluriverso”, Terrafilia busca abrir espacio a otras formas de conocimiento, de sentir y de estar en el planeta, guiadas por el respeto a lo no humano y por el cuestionamiento de la mirada antropocéntrica. Una exposición en la que conviven la belleza de los paisajes con relatos de resistencia y huellas del colonialismo y que invita al visitante a imaginar políticas más sensibles con todas las formas de vida que nos rodean.

Más información Cuándo: Del 1 de julio al 28 de septiembre Dónde: Museo Thyssen-Bornemisza Precio: Entrada general al museo: 14 euros / Lunes y sábados de 21 h a 23 h: gratis Web: pincha aquí

CINE DE VERANO. Cineplaza Vuelve uno de los planes infalibles de la época estival capitalina: el cine de verano de Matadero. Bautizado como Superestrellas 2,Cineplaza ocupará durante el mes de julio el gran patio central del centro cultural del barrio de Arganzuela, con una programación que celebra, un año más, “los lazos íntimos y complejos entre el cine y la música” a través de un conjunto de proyecciones y eventos llenos de historias y ritmo. El ciclo incluye dos cine-conciertos a cargo de Hidrogenesse y Joe Crepúsculo, así como dos películas comentadas en tiempo real: Cabaret, por la periodista y guionista Paloma Rando; y El balcón de la luna, por la investigadora coplera y activista LGTB+ Lidia García. A ello se suma un ciclo de doce títulos que exploran la relación entre música y cine desde ángulos diversos: del musical clásico al documental de denuncia, del biopic a un drama con tecno de fondo. Con un espíritu crítico, pero sobre todo muy festivo, el cine de verano de Matadero nos lleva de la mano de esos protagonistas y músicos rebeldes del cine con títulos que van desde Summer of Soul hasta Eden: Lost in Music, pasando por Wattstax, C-R-A-Z-Y o Sid y Nancy, en un espacio compartido y al aire libre donde la música y el séptimo arte se celebran bajo las estrellas.