El pueblo medieval más bonito de Madrid está tan solo a 30 minutos de la capital, según la revista Viajar

Ahora que es verano y tenemos más tiempo del habitual, muchos ciudadanos aprovechan para viajar y recorrer la península ibérica. Y es que no hace falta que nos gastemos dinero en caros billetes de avión para encontrar lugares espectaculares. Dentro de la geografía de España existen rincones mágicos que seguro que no has explorado y te aseguramos que te dejarán con la boca abierta.

Si eres una de esas personas que se quiere empapar más de la cultura de su propia tierra y visitar los pueblos escondidos que nadie conoce, ¡tenemos buenas noticias para ti! Cada año, la revista Viajar recorre los pueblos más bonitos de las 52 provincias de España para luego elaborar un ranking basado en la belleza o innovaciones turísticas de los mismos.

Por eso, si te parecía complicado decantarte por un pueblo, a continuación te traemos la solución. A menos de media hora de Madrid, podrás visitar uno de los lugares con más historia de la capital, repleto de emplazamientos con encanto y actividades para niños y adultos. Si quieres saber cuál es el sitio del que te estamos hablando, ¡sigue leyendo para saber más!

¿Por qué es famoso Chinchón?

Famoso por su plaza mayor porticada y su licor de anís, este pueblo conserva el aire castizo que lo ha hecho tan célebre. Hablamos de Chinchón, el lugar en el que teatros, conventos, bodegas y una gastronomía de primera completan la experiencia en este pueblo lleno de vida a las puertas de Madrid.

Podrás llegar en menos de media hora en coche. En trasporte público no tardarás más de una hora. Este municipio destaca por su estilo medieval y su preciosa plaza, núcleo de su impresionante casco histórico. Esto ha servido al pueblo para coronarse no solo como el más bonito de Madrid, sino para entrar también en el ranking de los 10 con más encanto de toda España.

Si bien lo más recomendable es visitar cada rincón de este pueblo, si vas con el tiempo justo has de saber que hay una parada obligatoria: visitar el parador. Este punto está construido sobre un antiguo convento del siglo XVII y no se te puede olvidar si estás visitando la pequeña localidad. Antes de irte, tampoco olvides probar su tradicional licor de anís, bebida típica entre los chinchonenses. Y tú, ¿a qué esperas para descubrir este lugar?