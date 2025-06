El nuevo vuelo que estrena Madrid: directo a la isla más barata en la que veranean los futbolistas

El verano ha llegado prácticamente para todo el mundo. Niños, adolescentes y adultos disfrutan --o disfrutarán-- de días al aire libre sin el estrés diario de los estudios o el trabajo. Muchos ya han tenido la suerte de irse de vacaciones y descansar durante un par de semanas, pero otros todavía siguen cuadrando fechas y eligiendo el destino ideal al que escaparse este verano.

Y es que elegir una ciudad para relajarnos no es fácil. Si nos vamos solos, todo es más sencillo, pero si nos vamos con amigos, familia o pareja, hemos de tener en cuenta una elevada cantidad de variables que no se nos habían pasado por la cabeza. Desde las preferencias de cada uno a las fechas y presupuesto disponible: organizar un viaje no es tan sencillo como parece.

Aunque siempre nos apetezca descubrir destinos nuevos y desconocidos para empaparnos de su cultura, siempre solemos decantarnos por aquellos que la mayoría recomienda. Ya sabemos que las playas de Ibiza, el Caribe o Bahamas están más que recomendadas, pero lo que no sabías es que, actualmente, hay un destino que se está haciendo un hueco entre el ranking de los más top para viajar.

La isla preferida de los futbolistas

¿Alguna vez has querido ir en vuelo a un destino y has descubierto que no existe? Si te identificas con esto, lo más probable es que hayas querido ir a destinos como la isla Mauricio y te has encontrado de bruces con la realidad. No es tan fácil llegar, pero la majestuosidad de sus paradisiacas playas y su vibrante vida hacen que merezca la pena intentarlo.

Por suerte, un nuevo vuelo directo con origen en Madrid y destino en la isla Mauricio ha sido implementado para poner fin a todos esos viajes cancelados por aquellas personas cuyo deseo era viajar aquí. El trayecto lo opera World2Fly y la frecuencia de salida de los vuelos desde Madrid será semanal los martes.

Además, podrás toparte con alguna que otra cara conocida, pues futbolistas como Nico Williams eligen este emplazamiento desconocido para pasar sus vacaciones de verano. World2Fly informa en su página web que hay conexiones desde diferentes aeropuertos de España en la T4 de Madrid con facturación directa hasta destino final.

¿Cuánto se tarda en avión a la isla Mauricio?

Lo mejor de este vuelo es su precio, pues la compañía aérea ha lanzado una oferta con plazas limitadas de 389 euros por trayecto de ida y vuelta. Por menos de 400 euros tendrás billetes a una isla paradisiaca a la que llegarás después de 10 horas, aproximadamente. Las azafatas recomiendan visitar Le Morne, la Isla de los Ciervos y la Tierra de los Siete Colores.