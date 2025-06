Mad Cool calienta motores con fiesta previa y acciones culturales en Villaverde para sortear el frío verano de algunos festivales madrileños

Está el año raro para los festivales madrileños. En una ciudad que se está convirtiendo en una plaza fuerte de los conciertos multitudinarios de estadio con un solo artista o banda (descontados los teloneros, claro), un circuito que antes solo le tocaba de pasada, estas otras convocatorias, las de carteles múltiples y complejos que se extienden varios días parecen estar pasando por una fase casi valle, en la que el desplazamiento de público a esas otras frecuentes convocatorias de Metropolitanos y Movistar Arenas puede tener bastante que ver. Recapitulemos: Tomavistas ha tenido un bajón de público notable respecto al año pasado, pasando exactamente a la mitad (12.500 frente a 25.000) a pesar de haber ampliado su duración una jornada. Y Kalorama, bien es cierto que en solo dos días, no ha llegado ni a la cifra de su competidor, a pesar de tener un cartel con nombres a priori más potentes y un nombre de tanto tirón como Pet Shop Boys.

Más señales de enfriamiento: Mad Cool, la bestia parda de los festivales madrileños, no tiene agotados ni los abonos (aunque este nunca ha sido su fuerte, digamos 'su modelo') ni las entradas de ninguno de sus días. No es que sea algo extraño para el festival del sur de Madrid, pero si comparamos, su teórico rival barcelonés, Primavera Sound, tenía todo vendido (abonos y entradas de día) cinco meses antes de celebrarse. Juega además con un cartel que ha sido muy comentado: salvo contadísimas excepciones, no hay casi nada en él que sea relevante en 2025. Perdieron, en el proceloso mercado de los fichajes, a los grandes hypes del momento que se llevó el Primavera (Sabrina Carpenter, Charlie XCX y Chappell Roan), y lo que ofrece es una buena colección de viejas glorias con muchos fieles, pero que difícilmente van a atraer a nuevos públicos o provocar que la gente coja aviones para verlos.

En cualquier caso, Mad Cool calienta motores estos días con diferentes acciones destinadas a hacer ruido e ir caldeando el ambiente (valga la broma en este tórrido verano madrileño) para que las cosas no sigan la senda de esos competidores más pequeños mencionados. El 9 de julio, La Riviera acogerá un concierto múltiple en el que de momento están anunciados los británicos Wunderhorse y los madrileños Lavin, a falta de que les sume un artista sorpresa. Los primeros son una exitosa banda joven que mira al pasado y que parece sintetizar todo lo que pueda abarcar el término 'música alternativa de los 90 y los primeros 2000': a ratos suenan un poco grunge, a ratos un poco power pop, a ratos un poco Kaiser Chiefs o un poco Editors. Tienen un par de álbumes publicados y el último, Midas, fue bien acogido por la prensa musical de su país. Será un concierto de rock en el que bailar, como también se bailará cuando toquen Lavin, que todavía son más jóvenes y no tienen álbum publicado. Su fórmula mezcla pop/rock energizado de instituto con, de repente, un tema tecnopop. Cosas de la edad.

Las paces con Villaverde

Estos días el festival está también presentando dos proyectos vinculados al distrito en el que se ubica. Los problemas que la cita ha tenido con los vecinos que rodean a su recinto, en el límite de Madrid con Getafe, son conocidos, y toca congraciarse de alguna manera. Villaverde Walls y Villaverde Reloaded son dos proyectos de arte público fruto de la alianza entre Mad Cool, Factory of Dreams (una iniciativa del omnipresente y multicolor artista urbano Okuda San Miguel), la promotora Sonde3 y el Ayuntamiento de Madrid. Su objetivo, dicen, es "convertir el sur de la capital en un nuevo referente creativo, social y turístico, impulsando la regeneración de espacios y el fortalecimiento del tejido comunitario a través del arte contemporáneo". Por ahora, Villaverde Walls está a punto de tener su pistoletazo de salida con la inauguración de un mural del propio Okuda en el polígono Marconi, pegado al recinto, preludio de un festival de arte público que llegará en septiembre de 2026. Villaverde Reloaded, por su parte, distribuirá el color y la creatividad por todo el distrito a través de fachadas de comercios, muros y espacios cedidos por la comunidad local que serán intervenidas por artistas.

Okuda San Miguel trabajando en su mural. / Cedida

La controversia de ser uno de los festivales madrileños vinculados, si bien de manera indirecta, al polémico fondo proisraelí KKR, que participa en el festival Brunch Electronik con el que Mad Cool se alía para celebrar su jornada de cierre el domingo 13 de julio, no le ha afectado por ahora, y no tampoco hay bajas a la vista en el exiguo cartel de ese día. Los organizadores del Brunch pusieron en marcha un cortafuegos más contundente (pero por ahora retórico) que otros festivales, publicando un comunicado en el que califican de "genocidio" lo que está sucediendo en Gaza y dicen que "nos oponemos firmemente a las inversiones contrarias a la ética, y más concretamente a cualquier inversión en empresas cómplices de ese genocidio", añadiendo que pueden confirmar que "los ingresos financieros de Superstruct Entertainment [el fondo propietario de este festival y controlado a su vez por el proisraelí] no son, ni serán distribuidos a sus propietarios, incluido KKR". Está por ver cómo se organiza eso a nivel empresarial, para ya es más de lo que han dicho otros.