La hostelería madrileña espera mantener la cifra récord de gasto en el Orgullo de este año

Con el tiempo, el Orgullo se ha convertido en la fiesta grande de la capital, un evento masivo ligado a la imagen de la ciudad que mueve a cientos de miles de personas y muchos millones de euros cada verano. Uno de los principales beneficiados de este flujo de visitantes y dinero es el sector hostelero, que este 2025 espera repetir los niveles récord de gasto del año pasado, cuando las celebraciones dejaron un impacto económico de 162 millones de euros.

Para esta edición, que se extenderá desde este viernes 27 de junio hasta el próximo sábado 5 de julio, Hostelería Madrid prevé unos ingresos de alrededor de 168 millones de euros, una cifra ligeramente superior a la del último verano. Este gasto, destacan desde la patronal, representa aproximadamente un 30% del total generado por los visitantes del evento, consolidando al sector hostelero como uno de los grandes beneficiados de esta cita multitudinaria.

El gasto se concentrará especialmente en los distritos que aglutinan la mayoría de las actividades del Orgullo: Chueca —epicentro histórico de la celebración—, la Gran Vía, Puerta del Sol, Lavapiés, Chamberí, Latina, Arganzuela y el barrio de Salamanca, donde se espera una alta afluencia en la conocida Milla de Oro. Además, al igual que en años anteriores, se prevé una actividad destacada en la zona del Aeropuerto de Barajas, especialmente en lo referente al alojamiento y la restauración.

Más visitantes y más ingresos para la hostelería

La afluencia de visitantes también experimentará un aumento. Según estimaciones basadas en los datos del año pasado proporcionados por el Ayuntamiento de Madrid, se espera un incremento del 8% en el número de asistentes. En 2024, el 54,1% de los asistentes eran residentes de Madrid capital, un 13,3% procedían de otros municipios de la Comunidad, el 19,2% eran visitantes nacionales y un 13,4% internacionales.

Los turistas internacionales destacan por su elevado nivel de gasto, especialmente los procedentes de Estados Unidos, México, Reino Unido y Portugal. En el caso del turismo nacional, los visitantes que más gastan durante el MADO provienen de Barcelona, Valencia, Málaga y Castilla-La Mancha.

Ampliación de horarios en locales de hostelería

En el marco de esta celebración, la Coordinación General de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid ha autorizado la ampliación de dos horas en el horario de cierre para todos los locales de hostelería y ocio del municipio durante las noches clave del MADO 2025: del miércoles 2 al jueves 3, del jueves 3 al viernes 4, del viernes 4 al sábado 5 y del sábado 5 al domingo 6 de julio.

Esta medida busca facilitar la actividad del sector en las noches de mayor afluencia. No obstante, la ampliación no incluye el uso de terrazas ni autoriza actividades no contempladas en las licencias de los establecimientos. Hostelería Madrid ha recomendado a los locales que deban retirar sus terrazas por requerimiento policial que documenten esta situación para poder solicitar posteriormente la devolución de las tasas correspondientes.