Almeida corrige al presidente del Pleno y permite a Más Madrid y PSOE exhibir la bandera LGTBI en sus sedes

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha corregido públicamente la resolución firmada este miércoles por el presidente del Pleno, Borja Fanjul, que obligaba a retirar la bandera LGTBI de los balcones del edificio de Grupos Municipales, y ha confirmado el derecho de los grupos de la oposición a mantenerla expuesta. “Defiendo [...] el derecho que, después de la sentencia del Tribunal Supremo, tienen los grupos municipales del Partido Socialista y de Más Madrid para colocar la bandera en los balcones de los grupos municipales de la oposición”, ha afirmado este jueves en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

El regidor popular ha querido zanjar así la polémica generada en torno a la orden de retirada de la bandera, emitida ayer por Fanjul en medio de los preparativos por las celebraciones del Orgullo 2025. Almeida, que como alcalde es también formalmente el presidente del Pleno, ha señalado que la resolución “adolece de defectos formales graves”, destacando la omisión de la posibilidad de presentar alegaciones.

Por ello, ha anunciado que ha solicitado a Fanjul que “pida informe al secretario general del Pleno acerca de la existencia de esos defectos formales, la necesidad de subsanarlos y, en su caso, de retrotraer el procedimiento administrativo”. Pese a esta disconformidad con su proceder, el edil madrileño ha replicado con un categórico "no" al ser preguntado por si se plantea retirar de sus funciones al presidente de la cámara

Críticas a la “guerra de banderas”

Volviendo a su postura respecto a la cuestión de la bandera, Almeida ha recalcado su compromiso con la “neutralidad institucional”, que a su juicio debe regir en edificios como la fachada del Palacio de Cibeles. “Entiendo que el respeto a la neutralidad institucional hace que no tenga que estar la bandera colgada de la fachada de Cibeles”, ha subrayado, pero ha diferenciado claramente esa posición de la que afecta a las sedes de los grupos municipales. “Esto se llama sentido común, tan sencillo como eso”, ha sentenciado.

Durante su intervención, el alcalde ha arremetido contra lo que ha calificado como una “estúpida guerra de banderas por intereses puramente partidistas”, asegurando que estas polémicas no resuelven los problemas reales de los madrileños. “¿De verdad piensan que esta es la principal preocupación e inquietud de los madrileños que están buscando un trabajo? [...] ¿De verdad piensan que enzarzarse en esta guerra les va a mejorar la vida a los madrileños?”, ha cuestionado.

Política centrada en "resolver problemas"

También ha criticado con dureza tanto a Vox como al Ministerio de Igualdad. Al primero, por no entender que “esta es una ciudad abierta, diversa y de inclusión”, y a la ministra Ana Redondo por acudir a colocar la bandera al edificio municipal: “¿De verdad les interesa si la ministra de Igualdad la primera vez que pisa las calles de Madrid es para irse al edificio de grupos municipales a colocar una bandera para atacar al equipo de gobierno?”.

Almeida ha concluido su declaración reiterando su defensa de una política centrada en “resolver problemas” y no en generar “enfrentamientos estériles”. “Son tiempos serios para gente seria. No merecemos guerras de banderas partidistas [...] que no interesan prácticamente a nadie, pero que les reportan unos pocos titulares”, ha asegurado, insistiendo en que el foco de su gobierno está en la vivienda, la movilidad, la cohesión social y la transformación digital de la ciudad.