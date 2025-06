Cócteles comestibles, cocido madrileño deshidratado o IA para reducir el desperdicio de comida: el futuro de la alimentación está en Madrid

Bebidas en cócteles comestibles en formato de ositos de gominola, cocido madrileño deshidratado en conserva con ingredientes 100% naturales de la Comunidad de Madrid o el uso de inteligencia artificial (IA) para reducir el desperdicio de comida son algunas de las apuestas de las 22 startups del sector alimentario que forman parte del programa de incubación y aceleración de empresas de Madrid Food Innovation Hub. Bebidas funcionales con adaptógenos, probióticos e ingredientes regenerativos son otras propuestas para la "alimentación del futuro" que se han presentado en la cuarta edición del Startup day.

Las startups del sector agroalimentario desarrollan cada vez más soluciones innovadoras que impactar a lo largo de toda la cadena alimentaria, con el objetivo de lograr un sistema más eficiente, sostenible y saludable. Algunas de estas han pasado por el vivero de empresas impulsado por el Ayuntamiento de Madrid. Es el caso de Gambooza, que utiliza la inteligencia artificial para captar, mediante fotos, información sobre ingredientes y el peso de los platos y alimentos y evitar así el desperdicio de comida. Es fácil de usar, puesto que una cámara instalada en cocina toma fotos de los platos servidos, identificando ingredientes y peso, para tener un control total sobre lo que realmente está saliendo de cocina. ¿Que el escalope es demasiado pequeño? ¿Que las raciones de arroz llevan un 15% más de cantidad de lo previsto? Todo se detecta con una aplicación en el móvil.

Ositos, por su parte, intenta revolucionar la industria de los espirituosos con cócteles comestibles en formato de golosina "con un 15% de alcohol y una gran variedad de sabores", tal y como ha contado Ander Méndez, quien ideó este producto junto a un amigo hace cuatro años en Bilbao. Gintonic-fresa, margarita, piña colada, vodka-naranja, ron-cola, daiquiri, mojito y Sex on the Beach son los sabores de sus productos, como "una bolsa de gominolas que equivale a una copa". Incluso cuentan con un kit de 12 golosinas con forma de uva y sabor a champán para aquellos que no tomen uvas en Nochevieja. Sus gominolas son "al principio dulces, luego poquito a poquito vas notando el sabor". No pretende ser un sustitutivo, sino un complemento en las quedadas sociales.

Cócteles comestibles en formato de golosina, de Ositos. / M.A.

Análogos veganos de hamburguesas, sashimi y marmitako de atún rojo con propiedades nutricionales y organolépticas similares es la propuesta de Green foods. En concreto, están en prelanzamiento de hamburguesas de atún hechas a base de proteína de arroz de guisante, una alternativa sostenible y rica en DHA vegano.

"Nosotros llevamos la tradición a la última tecnología en la alimentación", apunta otro de los participantes, Michele De Vita. Presenta su último producto, Kozidako, un cocido madrileño deshidratado en conserva con ingredientes 100% naturales de la Comunidad de Madrid. "Con menos sal, menos grasas y más proteína", añade mientras da a probar de él a todo el que se acerca a su stand. Además, ha desarrollado unos envases caloríferos para su línea de caldos de De Vita Foods, que actúan a través de reacciones exotérmicas y se calientan sin ayuda de ninguna fuente calórica.

El concejal delegado de Innovación y Emprendimiento, Ángel Niño, participa en el Madrid Food Innovation Hub. / COMUNIDAD DE MADRID

A estas propuestas se añaden otras como Chu House, que elabora bebidas funcionales con superalimentos e ingredientes naturales; Com,ma, una startup que propone máquinas expendedoras inteligentes con comida saludable lista para consumir; y La Santa Blends, cuya primera creación es una alternativa al café a base de adaptógenos y plantas ayurvédicas para mejorar la energía y concentración.

Impulso a la innovación y el emprendimiento

El concejal delegado de Innovación y Emprendimiento, Ángel Niño, ha participado en la jornada expositiva que ha brindado este miércoles la oportunidad a los emprendedores de este vivero ubicado en Villaverde de presentar sus productos y servicios ante potenciales inversores, clientes y partners. Niño ha descrito a Madrid Food Innovation Hub como "centro neurálgico del emprendimiento FoodTech", ya que "es uno de los pocos centros de este tipo que existen en el mundo, lo que facilita la conexión directa entre las startups y el mercado para que la innovación consiga escalar y llegar a los consumidores".

El pasado mes de febrero, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid aprobó un gasto plurianual de 935.000 euros en los próximos tres años para la gestión de Madrid Food Innovation Hub. Un presupuesto, en palabras de Niño, que permitirá "seguir apostando por la sostenibilidad y eficacia de un sector donde la innovación es más necesaria que nunca" y que actúa como una referencia que "ya está siendo imitada por otras ciudades europeas".

Desde que se abrió el centro en 2021, se han incubado y acelerado cerca de 200 empresas emergentes cuyas soluciones impactan a lo largo de toda la cadena de valor agroalimentaria. Cuenta con un gran espacio de trabajo conjunto a disposición de los emprendedores y una cocina-laboratorio de más de 300 metros cuadrados para hacer pruebas y prototipos, dotada con sofisticados equipos de última generación.