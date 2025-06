'La Traviata' de Willy Decker confirma el acierto de su apuesta en el Real

Pocas veces la ópera –arte de pitiminí– trasciende al lenguaje popular. "Cantó la Traviata", repiten en las teleseries policiales. Tendría su gracia: el hampón de turno arrancándose con el Sempre libera de camino al talego. Anoche, el Teatro Real arrancó el cierre de su temporada con la famosísima obra de Verdi en la conocida puesta en escena de Willy Decker, aplazada casi un lustro a cuenta de la pandemia.

El argumento de La Traviata se resume en un tris. Violetta Valéry, la cortesana (ejem) más famosa de París da una fiesta para celebrar que ha esquivado la guadaña de la tuberculosis. En la jarana, uno de los invitados le presenta a un tal Alfredo Germont, quien, ni corto ni perezoso, le confiesa que lleva tiempo enamorado de ella. Violetta le replica que ella no entiende de amores y que pretende vivir gozando sin ataduras. Sin embargo, nuestra protagonista caerá rendida ante el cándido amor del joven Germont y ambos se mudarán a las afueras de la ciudad, huyendo de las veleidades de la alta sociedad. Como Alfredo no da un palo al agua y a Violetta la monogamia no le reporta beneficios, la joven decide deshacerse de sus bienes para mantener el idilio el tiempo que le quede, porque con el amor ha vuelto la tisis. En estas, entra en escena el padre de Alfredo, que expone el destrozo que está causando a su familia: su hija pequeña jamás conseguirá un buen partido ahora que su primogénito se ha prometido con una famosa cabaretera.

El señor Germont manipula a la señorita Valéry, haciéndole ver que su historia tiene los días contados: su hijo pronto se cansará de su capricho y ella tendrá que sobrellevar no solo el abandono, sino la losa de haber destruido el buen nombre de su apellido. Violetta accede a zanjar la relación por el bien de todos (menos, claro está, el suyo) y se fuga dejándole una carta a Alfredo. Ambos se reencontrarán en una fiesta parisina, donde Violetta aparece del brazo de un barón: la cosa, ya les digo, termina como el rosario de la aurora. Pasado el tiempo, la joven agoniza. El médico informa a su criada: le quedan pocas horas. Ella se aferra a una esperanza: Alfredo, informado de toda la jugarreta urdida por su padre, viaja para encontrarse con ella. La muerte se acerca y él no llega. "É tardi!". Finalmente, los amantes se reúnen y fantasean con un futuro juntos. Violetta siente renovarse sus fuerzas, pero es un espejismo. En la flor de la vida, cae muerta.

Sierra, con el célebre reloj de la puesta en escena de Willy Decker. / Javier del Real - Teatro Real

No debe de ser fácil escenificar una ópera tan conocida. Las óperas de repertorio (esas que los aficionados se saben al dedillo) las carga el diablo, porque el respetable va a escucharlas de memoria. La propuesta de Willy Decker (estrenada en 2005 en el Festival de Salzburgo) ubica la acción en un espacio casi quirúrgico: un semicírculo blanquecino presidido por un reloj que avanza apresuradamente. No es sutil, vale, pero tampoco necesita serlo. No hay oropeles ni trajes de fiesta abullonados: solo una muchacha a la que se le acaba el tiempo. Al desproveer el escenario de ornamentos y escondites, la propuesta exige a sus intérpretes una desenvoltura actoral superlativa. No fue el caso. Salvando los momentos protagonizados por el coro (Noi siamo zingarelle y Di madride noi siam mattadori, magistralmente convertidos en un pasaje ominoso), Xabier Anduaga (que hace a Alfredo) y Luca Salsi (el señor Germont) deambularon rígidos e inexpresivos por el escenario diáfano, auxiliados en la medida de sus posibilidades por Nadine Sierra (Violetta), sobre quien recae todo el peso de esta producción.

A ninguno de los tres les ayudó la pobre dirección de Henrik Nánási, cuya interpretación logró desarticular buena parte de la profundidad dramática que Verdi y Francesco María Piave (su libretista) pusieron en la obra. Quizás, el ejemplo más exagerado de esto lo tuvimos en el segundo acto, en la disputa entre Germont y la joven Valéry. Lo que debía ser una progresión que comienza con una confrontación radical (él cree que ella es una fresca destrozafamilias y ella que él es un viejo prejuicioso), pasa por un reconocimiento mutuo y termina con un encuentro casi misericordioso (Germont se da cuenta de que Violetta ama verdaderamente a su hijo pero él, como padre de otra criatura, debe sabotear la relación; y ella asume que nunca se librará del lastre de su pasado y que, por el bien de Alfredo, no debe arrastrarlo en su oprobio por más que esto la lleve a morir sin la cercanía del único amor que ha conocido) se resolvió con una interpretación, desarticulada, a machamartillo, en la que notamos a los cantantes verdaderamente incómodos.

El tenor Xabier Anduaga (Alfredo) y la soprano Nadine Sierra (Violetta Valéry) en un momento de la función. / Javier del Real - Teatro Real

No fue el único momento, aunque sí el más evidente. En el primer acto, Sierra se las vio y se las deseó con la expresión cambiante de un personaje que pasa de frívola a enamorada y al que el director no dejaba de cortarle la cabaletta. La soprano, con todo, protagonizó hermosos momentos a lo largo de la función, como un conmovedor Dite a la giovine y un sobresaliente Addio del passato, en el que se redimió de las estrecheces en los graves que había arrastrado desde el primer acto. La interpretación de Xavier Anduaga quedó lastrada por su pobre desempeño escénico, que parecía contagiarse a su expresividad vocal. A pesar de estas rigideces, el tenor posee una voz rotunda que sorprende desde los primeros compases (Un dì felice) y que mostró su mejor desempeño en los momentos de confrontación con su contraparte femenina que suceden al final del segundo acto. Luca Salsi hizo, como decíamos, lo que pudo con lo que le dejaron desde el foso. Su Pura siccome un angelo quedó funcionarial y algo similar pasó con el Un dì quando le veneri y Di Provenza il mar, il suol. Una pena.

Cabe preguntarse si una producción con veinte años de solera no se ha convertido ya en un "montaje de repertorio". Sospecho que el recuerdo de sus primeros protagonistas (Netrebko y Villazón) planea sobre este escenario tan despejado. No importa: pese a saber a lo que íbamos, aún sorprende la finura con la que Decker ha armado ciertos pasajes, como –ya lo hemos dicho– la sordidez de la fiesta del segundo acto, la transición hacia la escena final y el patetismo frío con el que se resuelve el argumento. El público que anoche llenó el teatro (completo, hasta la bandera) aplaudió entusiasmado. Ahora, parón hasta septiembre, cuando nos reencontraremos con Verdi. Esa vez, será Otello. Ya es mala suerte: otra historia en la que una mujer no acaba bien.