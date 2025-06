El Ayuntamiento ordena retirar las banderas LGTBI del edificio de los grupos, a lo que Más Madrid y PSOE se oponen

Un día después de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que avala la colocación de banderas LGTBI en el edificio de los Grupos Municipales y otras instalaciones oficiales, el Ayuntamiento de Madrid ha ordenado la retirada de las enseñas colgadas por Más Madrid y PSOE en el balcón del edificio situado en el número 71 de la calle Mayor.

Ha sido el presidente del Pleno, Borja Fanjul, a través de una carta remitida a ambos grupos en la que les pide quitar las banderas colgadas esta misma mañana. En el escrito, al que ha tenido acceso este periódico, Fanjul argumenta que, de acuerdo con el auto judicial, existe "un límite de carácter temporal para la exhibición de este tipo de banderas y pancartas", que solo puede hacerlo el día del Orgullo, el 28 de junio.

Por ello, añade el presidente del hemiciclo en la misiva, "resulta procedente la retirada inmediata de las banderas y pancartas colocadas en las plantas primera, tercera y cuarta del edificio de grupos, pudiendo volver a ser colocadas a lo largo de todo el día 28 de junio y ser retiradas de nuevo al finalizar el día".

La izquierda recurrirá la orden

Las dos formaciones de la izquierda madrileña no han tardado en reaccionar a la carta denunciando públicamente las "malas artes" y la "provocación" del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida. La portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, ha criticado que la orden del Ayuntamiento de poner la bandera únicamente el día 28 de junio "no tiene ni pies ni cabeza", pues, además de que el Orgullo es "un evento que abarca varios días", en ningún momento "ni el TSJM ni el Supremo dicen que no se pueda colocar la bandera cualquier otro día".

Asimismo, apunta la líder de la oposición, el edificio de los grupos "está cedido para la actividad política e institucional de la oposición", de manera que, "mientras no hagamos nada ilegal", el Consistorio "no tiene ningún derecho a meter sus narices en lo que hacemos o dejamos de hacer en los balcones". El quid de la cuestión, según Maestre, es que tanto Almeida como el PP "están terriblemente incómodos, con el Orgullo como símbolo de Madrid, porque son unos carcas incapaces de entender la pluralidad de la sociedad madrileña".

Por su parte, la portavoz del PSOE-M, Reyes Maroto, ha calificado la misiva de una nueva "provocación" por parte de Fanjul, el cual "hace una interpretación" de la sentencia infiriendo que la colocación de la bandera debe tener un carácter temporal. "Con esta carta quiere justificar que Almeida no pone la bandera en Cibeles", ha expuesto Maroto, para quien en realidad es "una decisión política". Se trata de "la polémica del Orgullo de este año", ha añadido Maroto, antes de zanjar afirmando que, "desde luego, no la vamos a quitar".