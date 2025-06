La AEMET activa el aviso amarillo en Madrid: las temperaturas rozarán los 40 grados, pero no se descartan chubascos ni tormentas

Comienza una nueva semana, pero con el mismo calor en la Comunidad de Madrid. A finales de junio, la capital no hace más que empeorar sus temperaturas conforme nos vamos acercando a los meses más temidos del verano. Si no tienes plan de vacaciones para julio y agosto, te aconsejamos que lo vayas buscando, porque no hay nada peor que enfrentarse al clima seco y caluroso de Madrid.

En la jornada de este lunes, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé temperaturas máximas de 36 grados en el centro y sur de la Comunidad y 34 grados en zonas bajas de la Sierra. En Aranjuez rozarán los 40 grados. Sin embargo, aunque se espere cielo poco nuboso o despejado, no se descartan chubascos y tormentas a partir del mediodía, especialmente en zonas de la Sierra de Madrid.

¿Qué tiempo va a hacer mañana en Madrid?

Por desgracia, el calor no dará tregua el día de mañana en la capital: las temperaturas se mantendrán de cara a este martes. Las máximas seguirán estando en torno a los 40 y las mínimas no bajarán de 24 grados en toda la jornada. Como única novedad, la AEMET estima que a primera hora de la noche podrían producirse precipitaciones débiles en algunas zonas de la región. No obstante, no está prevista ninguna alerta por granizo.

Pero, a pesar de todo, esta semana hay motivos para ser optimistas. Y es que este miércoles se espera un importante descenso de temperaturas que dejarán las máximas en unos aceptables 29 grados, mientras que las mínimas se desplomarán hasta los 19. Parece que los madrileños tendrán un respiro a mitad de semana, con temperaturas algo más frescas y llevaderas.