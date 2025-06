La Justicia avala colgar la bandera LGTBI en el balcón de los grupos municipales de Madrid

La bandera LGTBI podrá volver a ondear en el edificio de los Grupos Municipales de la capital, toda vez que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado la sentencia que dictaminó la retirada provisional de las mismas.

Tras estimar los recursos presentados por Más Madrid y PSOE, el auto deja sin efecto la resolución que estimó la medida cautelarísima solicitada por el portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, por ser extemporáneo, es decir, por presentarse fuera del plazo establecido en el artículo 46.3 de la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA).

Dicha cautelar había sido aprobada en julio de 2022 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 18 de Madrid, obligando al Consistorio a retirar temporalmente las banderas LGTBI de los balcones de los grupos de Más Madrid y PSOE. "Han sido tres años de periplo judicial, pero por fin el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha sido claro, nos ha dado la razón y ha dicho que no hay ninguna ilegalidad en la colocación de la bandera LGTB en edificios públicos", ha celebradi el portavoz adjunto de Más Madrid, Eduardo Rubiño, en declaraciones remitidas a los medios.

Políticas frente a "broncas de banderas"

Preguntado al respecto, el alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado este lunes que, si bien respeta la decisión judicial, deja las "broncas de banderas" para la oposición. "Esto no va de broncas y enfrentamientos, esto va de políticas y como no se pueden meter con nuestras políticas, se tienen que enredar con las banderas", ha lanzado el regidor popular.

Según Almeida, el Gobierno municipal está con esa "amplísima mayoría" de madrileños que "viven libremente su sexualidad" sin "señalamientos" ni "presiones"; frente a una izquierda abanderada por Más Madrid que lleva seis años acusándoles de homofobia.

"Más Madrid ha puesto la bandera de LGTBI en los balcones del edificio de los grupos de la oposición y en mi opinión va a estar muchos años colocando esa bandera en ese edificio porque lleva 6 años mentando que viene el lobo y el Orgullo se sigue celebrando exactamente igual que cuando lo institucionalizó el alcalde José María Álvarez del Manzano", ha subrayado el primer edil.

Piden a Almeida poner la bandera en Cibeles

Al calor de esta noticia, tanto Más Madrid como el PSOE han exigido este lunes al alcalde que se avenga a colocar este año la bandera LGTBI en el Palacio de Cibeles, sede de la corporación municipal, donde no ha ondeado desde el segundo año de Almeida al frente de la capital.

"Instamos una vez más al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida a tomar nota, a dejar de ampararse en excusas inventadas como las que ha estado utilizando hasta ahora, recuperar la normalidad y que la bandera arcoiris vuelva a lucir orgullosa en la fachada de Cibeles", ha reclamado Rubiño.

"La fachada de Cibeles tiene 2.800 metros cuadrados, que se dice pronto, y se va a iluminar con los colores de la bandera LGTBI el fin de semana del Orgullo. Esto no va de banderas, esto no va de broncas y enfrentamientos, esto va de políticas. Y como no se pueden meter con nuestras políticas se tienen que enredar con las banderas", ha replicado el propio Almeida en declaraciones a la prensa.