La alerta amarilla marca el inicio de semana en Madrid: la AEMET mantiene el aviso para este martes

La vida sigue igual en la capital. Madrid da la bienvenida a una nueva semana envuelta en un clima cálido que obliga a tomar precauciones estos días a la ciudadanía. Las altas temperaturas limitaron la libertad de movimiento a los vecinos de la ciudad este fin de semana, optando muchos de ellos por resguardarse en casa con el ventilador o el aire acondicionado y huir de la calle hasta la caída del sol.

Este lunes los termómetros seguirán sin dar tregua. Las temperaturas máximas alcanzarán los treinta y siete grados centígrados, mientras que las mínimas no han bajado esta madrugada de los veinticuatro. Una marca en el mercurio que complicó mucho a los madrileños conciliar el sueño la pasada noche. Motivos suficientes para que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) haya decidido activar el aviso amarillo por calor en toda la Comunidad de Madrid, que entrará en vigor a las 13 horas de la tarde y se levantará a las 21 horas de la noche.

El calor no dará tregua este martes: pronóstico de la AEMET

Las temperaturas se mantienen de cara a este martes en la capital. Las máximas seguirán siendo de treinta y siete grados, y las mínimas no bajarán de veinticuatro en toda la jornada. Como única novedad, la AEMET estima que a primera hora de la noche podrían producirse precipitaciones débiles en algunas zonas de la región. No obstante, no está prevista ninguna alerta por granizo, tal y como ocurriese hasta en dos ocasiones en las últimas semanas. El índice ultravioleta máximo seguirá en nivel 10.

Pero, a pesar de todo, esta semana hay motivos para ser optimistas. Y es que este miércoles se espera un importante descenso de temperaturas que dejará las máximas en unos aceptables veintinueve grados, mientras que las mínimas se desplomarán hasta los diecinueve.

El fin de semana la situación volverá a complicarse

En cualquier caso, este frescor será pasajero. A partir del jueves las temperaturas irán elevándose gradualmente. De hecho, por primera vez en lo que llevamos de año, los termómetros de la Comunidad de Madrid alcanzarán este domingo los cuarenta grados centígrados.