El Real Madrid se mira al espejo en busca de respuestas mientras espera al 'factor Mbappé'

El partido del Real Madrid ante el Al Hilal (1-1) en el debut del Mundial de Clubes no hizo más que evidenciar que este equipo arrastra varios problemas en lo futbolístico. Ni la ilusionante llegada de Xabi Alonso al banquillo blanco parece haber paliado las dificultades, sobre todo sin pelota, que acompañaron al conjunto blanco en los últimos meses. Lógico, por otra parte. El tolosarra apenas ha gozado de entrenamientos con su plantilla al completo. Este domingo, tendrá a su disposición una nueva prueba para medir la calidad del proyecto (21:00 horas, Bank of America Stadium). En frente estará el Pachuca, un viejo conocido de los blancos, al que vencieron en la final por la Copa Intercontinental del pasado mes de diciembre.

Un estreno ramplón

La puesta en escena del conjunto de Xabi Alonso en el primer encuentro del Mundial de Clubes no fue satisfactoria. Los blancos tan solo pudieron conseguir un empate ante el Al Hilal saudí (1-1), que realizó un gran encuentro, y comienzan con mal pie una competición en la que el club tiene depositadas muchas esperanzas. Tan solo es el comienzo, pero la primera impresión no fue para nada buena. El tolosarra optó por Vinicius y Rodrygo para ocupar las bandas del conjunto blanco. Los brasileños pasaron sin pena ni gloria por el encuentro, muy alejados de su mejor versión y un tanto desconectados del partido. El ex de Santos se volvía a vestir de corto casi dos meses después de su última aparición con la camiseta del Real Madrid. Los cariocas se mostraron muy incómodos durante todo el partido, en el que la calor también jugó su papel.

Una de las pocas notas positivas del debut de Xabi Alonso al frente del banquillo madridista es Dean Huijsen. El central, internacional con la selección española, mostró una de sus mejores virtudes, la clarividencia con la pelota. El equipo mejoró en salida de balón con la presencia del ex futbolista del Bournemouth, paliando, en parte, uno de los grandes debes tras la caída de Alaba del equipo. Huijsen volverá a liderar la zaga madridista en el segundo encuentro ante Pachuca, donde formará pareja de baile con Salomón Rondón, un futbolista curtido en mil batallas, que pondrá a prueba la fiabilidad del reciente fichaje de los blancos. Presumiblemente, Asencio acompañará de nuevo a Huijsen, como ya hiciera en el debut. El futbolista canario anduvo algo errático y cometió un penalti "tonto", tal y como lo calificó su compañero Thiabaut Courtois.

Fede Valverde falló un penalti en el encuentro ante Al Hilal. / Sven Hoppe

En la otra área también se señaló una pena máxima, pero, en este caso, el Real Madrid no pudo transformarla. Fede Valverde fue el encargado de tomar la responsabilidad en los minutos de descuento del partido. El uruguayo erró el penalti, que fue detenido por un Yassine Bounou muy intuitivo. Esta acción podría haber situado al conjunto blanco por delante a falta de escasos minutos para el pitido final, pero, una vez más, el punto de penalti fue fatídico para los blancos como viene siendo habitual esta temporada.

A 'desAncelottizar' el equipo

El Real Madrid volvió a mostrar las mismas carencias que hace unos meses. "Seguimos jugando un fútbol tipo Ancelotti y eso no puede cambiar en sólo 4 días", defendía Thiabut Courtois al término del encuentro. "Estamos intentando hacer cosas diferentes, obviamente, pero en cuatro días no puedes cambiar todo, después de estar cuatro años haciendo cosas con otro entrenador porque los automatismos aún se mantienen", añadía el portero belga, crítico y sincero, como viene siendo habitual, en su comparecencia ante los medios.

Lo cierto es que no le faltó razón al guardameta de los blancos. El equipo fue, prácticamente, un calco de lo visto durante la temporada pasada. El Real Madrid sigue en busca de un metrónomo, que dirija y organice a los suyos, pero las opciones disponibles parecen no convencer al club. "El resultado es una pena, en la segunda parte estuvimos mucho mejor. La primera parte no me gustó demasiado, nos servirá para ver qué mejorar. Al principio queríamos jugar demasiado rápido y lo perdíamos sin dar pases y entonces se abría el partido", valoraba el técnico tolosarra. Entre tanto, Xabi deberá hacer frente a esta problemática con los 35 jugadores citados para la disputa del Mundial de Clubes, entre los que emerge Arda Güler. El turco destacó en sus primeros minutos bajo las órdenes de Alonso, enviando incluso un balón al travesaño en su primera intervención. "En la segunda mejor tuvimos más equilibrio, estuvimos mejor con balón, les hundimos más, faltó el gol. Me quedo con eso y tiraremos de eso", explicaba el entrenador madridista. Y parte de esa pequeña mejoría corrió a cargo de Arda Güler, que apunta a titular en el segundo encuentro.

Ante todo, Xabi pide calma y promete trabajo. "Llevamos nueve días, con algunos tres entrenamientos y esto es un proceso. Estamos con la exigencia del resultado, pero también lo que queremos ser lleva su tiempo", concluía el tolosarra. Ciertas decisiones tomadas por Alonso sí que surtieron efecto, como la apuesta por Gonzalo García en la delantera. Bien es cierto que era su único delantero puro disponible, ante la baja de Endrick y la indisposición de Kylian Mbappé, pero el entrenador español mantuvo durante todo el encuentro al chico del Castilla, que posteriormente recibió el premio de MVP del partido.

Kylian Mbappé sufrió una gastroenteritis aguda que le ha impedido debutar en el Mundial de Clubes. / Oscar J. Barroso / AFP7

A la espera de Mbappé

El estreno del Real Madrid en el Mundial de Clubes se evalúa con un asterisco. Xabi Alonso no pudo contar con la presencia de Kylian Mbappé, máximo goleador del conjunto blanco en la presente temporada, debido a una gastroenteritis aguda que, incluso, le obligó a ser hospitalizado por unas horas. El francés ya sufrió un proceso febril que lo alejó del entrenamiento del martes, último antes del debut. "En los últimos dos días ha estado mal, con un proceso viral importante. Tenemos que ver cómo va mejorando día a día", confesó Xabi Alonso en la rueda de prensa posterior al partido con el Al Hilal.

Parece poco probable que el francés pueda ser de la partida en el encuentro ante Pachuca, al que ya se enfrentaron en la final de la Copa Intercontinental allá por el mes de diciembre. Gonzalo y Güler podrían acompañar a Vinicius en el frente de ataque, a la espera de que el astro francés se pueda incorporar a la dinámica del equipo de cara al último encuentro de fase de grupos ante RB Salzburgo. Hasta entonces, el Real Madrid dispondrá de una nueva oportunidad para reencontrarse con sí mismo, definir una identidad que le haga mirar a los ojos a los más grandes y sentar las bases del proyecto liderado por Xabi Alonso. Hay tarea por delante.