Así puedes conseguir envíos gratis en Zara, Parfois, H&M y Mango este año en las rebajas de verano 2025

Las rebajas están a punto de comenzar. Llega el momento en el que muchos amantes de la moda aprovechan para hacerse con los mejores precios y, enter otras cosas, renovar el armario de invierno y el de verano. Porque sí, una de las cosas que debemos tener en cuenta durante las rebajas es la increíble oportunidad que ofrecen estas para poder construirnos un fondo de armario sin necesidad de romper nuestro bolsillo.

Y es que, por mucho que te guste la ropa de colección que saquen las marcas, nunca está de más volver a echar un vistazo a esas prendas de las temporadas pasadas para cazar algo que se nos había pasado por algo. Estamos ante el mejor momento para comprar a buen precio vestidos para ocasiones especiales, abrigos, vaqueros, jerséis o calzado.

Ahora, todos sabemos que uno de los mejores trucos para aprovechar las rebajas y obtener las prendas que más nos gusten es hacer un pedido online. Solo así te asegurarás conseguir las tallas y prendas que tenías fichadas desde hace tiempo. Por desgracia, hay algo con lo que no contamos en rebajas: los gastos de envío gratuitos no se aplican a prendas con descuento.

Si hacemos un pedido de más de 30 euros en ropa de la nueva colección --o cualquiera que no tenga rebaja-- podemos disfrutar de un envío gratuito, sin embargo, si solo compramos artículos con oferta, no podremos beneficiarnos de ello. Por suerte, a continuación te contamos un truco para poder comprar todo lo que quieras durante estas rebajas y, al mismo tiempo, no pagar el envío por las prendas.

¿Cuánto cobra Zara por el envío en rebajas?

Si compramos una prenda -- o varias-- de colección que sobrepasen los 30 euros no tendremos que pagar el envío en la mayoría de las tiendas. En otras, puede que los gastos excedan esta cantidad.

Zara cobra 3,95 euros si no llegamos a los 30 euros en prendas de ropa, pero ahorrarte este importe es más sencillo de lo que parece. Solamente tendrás que marcar la opción de que te envíen el paquete a la tienda. El grupo Inditex no suele cobrar por esta función, por lo que es una de las opciones para ahorrar un poco más durante estas jornadas.

Por otro lado, si sí quieres que la ropa te llegue a casa y probártela cómodamente, lo que puedes hacer en incluir una o dos prendas que sumen 30 euros a tu cesta de las rebajas. Después, devuelve las prendas de colección y recibirás tras ello el importe de las mismas. ¡Ya lo tienes! Te has quedado con las prendas rebajadas y te has deshecho de las que no querías sin pagar de más.