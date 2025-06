Los errores más comunes que te harán perder los mejores descuentos en las rebajas de verano 2025

Ya están aquí. Las rebajas de verano 2025 han llegado este viernes día 20 a Madrid. Al menos, en formato online. Muchas tiendas ya ofrecen en sus webs descuentos relativos a la campaña, aunque para disfrutar de ellos en físico habrá que esperar a este sábado y domingo, cuando numerosas tiendas los introducirán en sus escaparates.

El Grupo Inditex (Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho, Massimo Dutti, Zara Home, Lefties) arrancará sus rebajas este sábado, 21 de junio. En el caso de El Corte Inglés, los descuentos estarán disponibles en las tiendas desde este domingo, al igual que en Mango. En Desigual, este mismo viernes los clientes podrán comprar prendas por un precio menor al habitual. Primark, la cadena low-cost no ha anunciado sus rebajas, aunque a tenor de lo ocurrido en los últimos años previsiblemente arrancarán alrededor del 25 de junio.

No obstante, no todo el mundo mira con optimismo las rebajas. Muchas personas viven esta etapa del año embriagados por el deseo y las emociones, dejándose llevar por el espíritu consumista y gastando contundentes cantidades de dinero en tan solo unos pocos días. Para que estas rebajas no terminen suponiendo un sobreesfuerzo para tu bolsillo y no te pierdas ningún descuento, atento a estos consejos. No caigas en los típicos errores de principiante.

Errores más comunes en las rebajas