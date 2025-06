Las cuentas del Atlético para pasar a octavos del Mundial de Clubes

Se complican las cosas, y mucho, para el Atlético de Madrid. Seguramente ningún atlético, ni el más pesimista, podría imaginar un escenario similar. El Atlético de Madrid afronta la última jornada de la fase de grupos en situación de máxima necesidad, tras caer derrotado ante el PSG y conseguir la victoria ante Seattle Sounders, en un grupo en el que la sorpresa ha sido Botafogo. Los de Diego Pablo Simeone se miden al conjunto brasileño, vigente campeón de la Copa Libertadores, en el último y definitivo partido, que se disputará el próximo lunes 23 de junio (21:00 horas, Rose Bowl Stadium).

Un estreno para el olvido

Los rojiblancos comenzaron el torneo con una derrota contundente ante los parisinos (4-0). El equipo de Luis Enrique atropelló al Atlético, como ya hiciera con el Inter en la final de la Champions unas semanas atrás. La cantidad de goles recibida por los rojiblancos en dicho encuentro puede ser ahora definitiva para determinar la posición de ambos conjuntos. El Atlético siguió la línea marcada durante el tramo final de la temporada, mostrándose como un equipo débil, poco solidario y, en definitiva, excesivamente frágil para el primer nivel. Simeone no ha sido capaz de recuperar al equipo que, desde el fatídico y desafortunado doble toque de Julián Alvarez ante el Real Madrid en Champions, se encuentra inmerso en una 'depresión' deportiva y el encuentro ante el PSG solo ha agudizado su crisis.

La siguiente cita de los colchoneros era Seattle Sounders, rival más asequible del grupo B. Esta vez sí, los rojiblancos consiguieron los tres puntos, estrenando así su casillero en el Mundial de Clubes. Pese a dar, nuevamente, signos de fragilidad, el Atlético convirtió sus ocasiones y superó al equipo norteamericano, que queda prácticamente fuera de combate para la última jornada. El Atlético encontró en Guiliano y Pablo Barrios los dos clavos ardiendo a los que agarrarse para seguir con opciones de cara a la última jornada.

Pablo Barrios celebra su tanto ante Seattle Sounders. / AP | Lindsey Wasson

Las cuentas del Atlético para lograr la clasificación

Pero una simple victoria no sería suficiente para que los de Simeone estén en octavos de final. Este grupo cuenta con un actor inesperado, el Botafogo de Renato Paiva, que cuenta sus partidos por victorias en esta fase de grupos. El campeón sudamericano venció al PSG (0-1) y ha puesto el grupo patas arriba, complicando las opciones del equipo dirigido por Diego Pablo Simeone. Luis Enrique, su víctima esta pasada madrugada, se deshacía en elogios al conjunto brasileño. "Fue el equipo que mejor nos defendió; fue difícil crear ocasiones de gol. No estamos acostumbrados a esto, estamos acostumbrados a jugar contra bloques bajos, pero siempre es difícil y lo hicieron muy bien", sentenciaba el asturiano. De esta forma, las cuentas del Atlético quedan de la siguiente manera:

Si el PSG vence a Seattle Sounders , el equipo rojiblanco estará obligado a golear a Botafogo con una diferencia de, al menos, tres goles.

, el equipo rojiblanco estará Si PSG y Seattle Sounders empatan en la última jornada , el Atlético de Madrid estaría obligado a ganar a los brasileños si quiere pasar como segundo del Grupo B.

, el Atlético de Madrid estaría obligado a ganar a los brasileños si quiere pasar como segundo del Grupo B. Si el PSG pierde y el Atlético de Madrid consigue la victoria por cualquier resultado, los rojiblancos se clasificarán como primeros a octavos de final junto con Botafogo.

Cualquier combinación que no sean las ya mencionadas dejaría al Atlético de Madrid eliminado del Mundial de Clubes en la fase de grupos. El conjunto rojiblanco depende de sí mismo, algo que no es un asunto menor. En frente estará Botafogo, una de las grandes revelaciones del torneo, que no pondrá las cosas fáciles al equipo rojiblanco.