Las 6 canciones que tienes que escuchar este fin de semana

Este fin de semana se celebra en Madrid el festival Kalorama, que tiene unos cuantos platos fuertes (Pet Shop Boys, siempre incontestables en directo; los Flaming Lips haciendo en directo su álbum 'Yoshimi Battles The Pink Robots', unos Scissors Sisters redivivos, etc) pero del que aquí nos interesa sobre todo la presencia de Father John Misty. Hay pocas voces, pocas cabezas y pocas presencias en la música actual como la del crooner estadounidense Josh Tillman (su nombre real), que llega con álbum y disco de rarezas publicados hace no mucho, últimas adiciones a un cancionero apabullante en el que lo íntimo se mezcla con lo grandilocuente sin solución de continuidad. Aunque intervenga una orquesta, esta canción reciente es buena muestra de su lado más comedido, pero también esperamos que dé rienda suelta al más eufórico y desatado.