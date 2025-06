Bad Bunny, sobre sus conciertos en Madrid: "Prefiero no pensar en las cifras"

Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido como Bad Bunny, hará historia en España el próximo año 2026. El artista protagonizará hasta doce conciertos en el país -- diez de ellos en Madrid y otros dos en Barcelona -- en el marco de su gira 'Debí Tirar Más Fotos'. En total, más de 600.000 entradas vendidas en un solo día para este carrusel de actuaciones que, en el caso de la urbe madrileña, se celebrarán en el estadio Metropolitano. Entre el 30 de mayo y el 15 de junio, el artista puertorriqueño será protagonista absoluto en el feudo rojiblanco.

Hablamos del cantante que más entradas ha vendido en España en un solo año en la última década, superando a superestrellas como Karol G, Bruce Springsteen o Taylor Swift, tal y como constata la Asociación de Promotores de España.

Bad Bunny habla sobre su carrusel de conciertos en la capital

En una entrevista con la revista Variety, el artista ha compartido reflexiones sobre cómo está viviendo esta nueva etapa de su carrera musical, poco antes de arrancar su gran gira en Puerto Rico. Madrid, como no, fue uno de los temas tratados en el coloquio, dado el inmenso éxito de ventas obtenido en la capital española.

"Todavía no sé si esto sea un buen o mal hábito, pero prefiero no pensar en las cifras ni en el peso de todo. Porque entonces empiezo a pensar: '¿Debería estar orgulloso? ¿Debería estar nervioso? ¿Debería actuar como si esto fuera totalmente normal para mí?", reflexionó el autor de álbumes como Un verano sin ti o Las que no iban a salir.

"¿Dos noches en Suecia? ¡Creí que era una broma!"

El cantante habló sobre lo que espera de su paso por Europa, y se mostró sorprendido ante la gran expectación que han levantado sus espectáculos. "Cuando mi equipo me enseñó el recorrido por los estadios, no podía creerlo. Pensé: '¿¡Dos noches en Suecia!?' ¡Creí que era una broma!", comentó.

No obstante, se mostró confiado respecto al buen devenir de los conciertos. "A veces, cabrón, pienso que me estoy metiendo en un lío. Pero, como yo lo veo, no soy médico; no soy profesor; no soy alguien que tenga que levantarse cada mañana a las 5 de la mañana para poner cemento en una calle concurrida para sobrevivir. Mi trabajo es cantar, y aunque conlleva sus propios sacrificios, me parece ridículo quejarme", explicó.