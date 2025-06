Vox insta a Ayuso a promover una moción de censura y la presidenta madrileña lo desoye: "Devolveremos España a los españoles en las urnas"

Comparecía la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ante el pleno de la Asamblea para informar de su paso por la Conferencia de Presidentes del pasado 6 de junio en Barcelona. Una conferencia que ella ha definido como "estéril" y a la que, ha asegurado la oposición, Ayuso fue a protagonizar "un show" o "una rabieta" a cuenta del uso de las lenguas cooficiales. El debate terminó convertido en una especie de segunda vuelta de la sesión de control protagonizada en el mismo hemiciclo apenas una hora antes.

La presidenta madrileña ha comenzado asegurando que fue a Barcelona a tratar entre otros temas el apagón, el abandono de las infraestructuras o la corrupción, la necesidad de una Evau única o denunciar que el Gobierno trata de enfrentar a la universidad pública con la privada, una práctica "chavista", ha dicho una vez más. A reclamar una financiación autonómica que no haga de Madrid "cajero automático del independentismo". O a denunciar una gestión de fronteras "inhumana".

Y ha vuelto a defender su gesto de salirse de la sala cuando el lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, intervinieron en euskera y catalán respectivamente. Ayuso ha asegurado que le pareció "perfecto" que Illa saludara en catalán. Pero volvió al mismo argumento que ya utilizó en Barcelona al término del encuentro. "Se utilizan los pinganillos para decirle a los españoles que en su tierra son extranjeros", ha vuelto a decir hoy.

El resto de su intervención ha vuelto sobre su habitual discurso de calificar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "tirano" que acosa los contrapesos para imponer un régimen de "democracia popular" por encima de la democracia liberal. Y ha recurrido a los casos de corrupción en torno Santos Cerdán para mantener que en Navarra se busca fabricar una comunidad autónoma "para que se la quede Bildu". "No hay libertad de expresión en Navarra. Están utilizando el dinero público y el euskera, que no lo hablaba hace pocos años ni el 5% de la población, para crear ciudadanos de primera y de segunda, y el que no le guste que se vaya de esta comunidad autónoma que se está fabricando para que se la quede Bildu", ha dicho en concreto.

La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha acusado a Ayuso de utilizar la "rabieta" de los pinganillos en la Conferencia de Presidentes para confrontar a Madrid con el resto de España. "Pero no hay rabieta que tape los escándalos judiciales de su novio ni la investigación sobre los protocolos de la vergüenza", ha enfatizado antes de reclamarle que haga como su correligionario en Galicia, Alfonso Rueda, y permita que los municipios que así lo deseen puedan declarar zonas tensionadas para limitar los precios de los alquileres, en un discurso con más ribetes de debate sobre el estado de la región.

Desde el PSOE Mar Espinar ha tachado la actuación de Ayuso en Pedralbes de "ridículo" y la ha calificado de "malota de la clase" y de "kriptonita de todas las reuniones". "Se dedicó a dinamitar el encuentro entre administraciones", ha asegurado antes de tacharla también de representar con su actitud "la antiEspaña". "En España caben todos", le ha espetado, antes de acusarla de querer que se hable de ella para no hablar de su gestión. Su paso por la Conferencia de Presidentes, ha asegurado, fue "una foto, un mitin sin contenido y una falta de respeto a todos, incluidos sus compañeros de partido".

Por su parte, la portavoz en la Asamblea de Vox, Isabel Pérez Moñino, ha tildado el plante de hace dos semanas de Ayuso de "cortina de humo" para ocultar lo que a su juicio significó su presencia y al del resto de presidentes autonómicos populares en la cita de Barcelona. "Ustedes blanquearon a la mafia del Partido Socialista", ha asegurado.

A pesar de ello, ha tendido la mano de su partido para apoyar una moción de censura contra Pedro Sánchez que ha pedido a Ayuso que empuje al Partido Popular a presentar. "No piensen en los números, piensen en la dignidad de España", ha instado. E incluso ha sido más directa: "¿Comparte la estrategia suicida de Feijóo de no presentar una moción de censura o es que usted no tiene influencia en su propio partido?".

La presidenta madrileña lo ha rechazado. Primero de una manera más elíptica. "Se nos ha colado un tirano en el sistema y va a ser difícil que las instituciones vuelvan a funcionar y devolver España a los españoles, pero lo haremos en las urnas". Luego de manera expresa. "Señores de Vox, no tiene sentido decir que Pedro Sánchez se comporta como un verdadero tirano y que vamos camino a una dictadura, que es lo que es, y después que este hombre que ha sustituido la democracia liberal por la democracia popular salga a hombros del Congreso de los Diputados. Echar toda la responsabilidad a Feijóo, a quien en este momento no tiene los votos en el Congreso, comprenderán que es difícil.