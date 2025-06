Las mejores estrategias para las rebajas de verano 2025: estos son los trucos para conseguir los chollos antes que nadie en Madrid

Comprar rápido pero mucho o comprar con cabeza pero poco. De una estrategia decidida en segundos pende el resultado final de cada uno de los clientes que se lanzan a la aventura de las rebajas de verano. Como en cada una de las ediciones, las tiendas de Madrid vivirán, de forma progresiva, la llegada de grandes masas amantes de la ropa u otros accesorios.

Los descuentos ridículos ya se pueden encontrar en muchas de las marcas, como ocurre con El Corte Inglés, Adolfo Domínguez, Springfield o Cortefiel, que empezó el 5 de junio; Bimba y Lola, el 12 de junio; Silbon, el 13; Coosy, el 16; H&M, el 17; Bimani y Yuxus, el 18; o Sfera y Scalpers, este 19 de junio. Una edición de ofertas envidiables que tendrá su mayor boom y peak de rentabilidad durante junio y julio, con la opción de que se extienda en alguna brand hasta el final del verano. Es por eso que los compradores más experimentados, y con mayor picardía, saldrán ganando en estas rebajas de verano. Sumidos en el estrés de como desenvolverse en las tiendas, muchos dejan pasar grandes trucos para conseguir todo lo que uno quiere de productos en ciudades complejas por afluencia como Madrid.

¿Qué trucos debes aplicar para salir ganando en estas rebajas de verano en Madrid?

El primero de los consejos es tanto el más controvertido como el más subjetivo de aplicar, como es el irse de rebajas pero sin moverse de casa. Muchos encuentran en las páginas web tallas de prendas únicas a grandes precios, y todo ello sin desplazarse a tiendas físicas. Pero no sería la primera vez que se produce un fallo online y al final la prenda, o no acaba estando disponible o no acaba saliendo al mismo precio de rebaja (por gastos de gestión/envío o por alta demanda en web. Es por eso que otros tantos optan por la clásica visita a las tiendas, y desde aquí creemos que tiene más ventajas que inconvenientes sobre todo por un detalle: la diferencia de ver una talla en persona a verla desde una pantalla. La disponibilidad en web puede que sea mayor, pero la resolución de dudas del personal y la capacidad de poder probarte la prenda se acaba perdiendo si no es una compra física, lo que puede resultar fundamental a la hora de evitar compras inútiles a plazo.

Las recomendaciones, si optas por una tienda física, es importante comprar los domingos cuando reponen las prendas en la mayor parte de las tiendas. Si al final optas por acudir online a la web de la marca, existen otros trucos. Una es guardar una prenda, la que quieras, en la pestaña de Favoritos, para ver si aparece la talla, y entonces comprobar si existen indicios de que la prenda encaja con tus gustos y, como no, si esta disponible, todo ello ahorrándote el proceso de pago previo. También, dejar la prenda en la cesta para enviarla a un punto de recogida, lo que te permitirá ganar tiempo, y cambiar la prenda con el precio original por la misma pero con rebaja, válido si haces una primera sesión de scouting de productos para guardarlos, con el objetivo de revisar si aparecen rebajas para ese producto días después, ganando 'descuentos a posteriori'.

De forma general, es importante ponerse un límite, como un presupuesto, y que uno reflexione antes de salir de rebajas, mirando lo que tiene en el armario y no yendo 'a pelo' a comprar. Una lista con las necesidades reales servirá para que uno priorice en su búsqueda. Por otra parte, en esa labor de 'busca y captura', poner por delante aquellas prendas básicas o versátiles según el estilo de cada uno. Respecto a esto último, es fundamental entender que las mejores combinaciones de ropa nunca van ligadas a precios baratos en la media final de la cesta, habiendo que hacer, en el mayor de los casos, un esfuerzo económico por un pantalón para combinar una camiseta o camisa prácticamente regalada en cuanto a precio. También es relevante fijarse en los materiales de las prendas, yendo a por el algodón y el lino, para que a la larga se puedan usar sin que pierdan valor. Otro de los consejos va orientado al futuro, y es que la mayoría de las compras en rebajas o no sirven o solo funcionan a corto plazo, por lo que tenemos que buscar prendas atemporales y no basarnos en repetir tendencias.