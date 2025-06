La Revuelta suspende su espectáculo en Callao: "Aunque no os lo creáis, somos gente responsable"

La Revuelta -- antes conocida como La Resistencia durante su emisión en Movistar Plus -- despide este jueves su primera temporada en Televisión Española. Han sido nueve meses de lo que la dirección del programa ha denominado en todo momento como "servicio público", con invitados que han oscilado desde grandes estrellas de la música hasta reputados cirujanos. La intensa polémica mantenida con El Hormiguero fue escalando desde principios de curso, alcanzando su cénit el día en el que el espacio televisivo de Pablo Motos 'robó' a última hora un invitado al programa protagonizado por Jorge Ponce o Grison.

Pese a esta tensión mantenida con Antena 3 y el desplome de las audiencias en los últimos meses, el equipo de David Broncano quería despedir este jueves por todo lo alto su primer capítulo en la cadena público. En las últimas horas se viralizaron imágenes del montaje de un escenario en la céntrica plaza de Callao, donde supuestamente el dúo musical Estopa iba a poner ritmo al fin de temporada. La expectación ha ido creciendo, y se esperaba la asistencia de centenares de personas a la cita.

Sin embargo, La Revuelta ha publicado un comunicado en redes sociales que supondrá un auténtico cambio de planes para muchos.

La Revuelta suspende el espectáculo en Callao

El programa, a través de su cuenta de Instagram, ha lanzado un comunicado en el que informa sobre la suspensión de la actividad programada para esta tarde en el centro de Madrid. "La dimensión que ha tomado todo a raíz de una información incorrecta nos obliga a cancelar lo que estábamos preparando para hoy en la Gran Vía y la plaza de Callao", ha explicado el equipo de comunicación.

'Story' de La Revuelta en Instagram. / @larevuelta_tve

La Revuelta ha subrayado que "no era un concierto de Estopa ni se iba a cortar ninguna calle", y se ha lamentado por no poder brindar el final de año esperado por sus fans. "Nos da mucha pena porque llevamos mucho tiempo trabajando en esto, pero ahora mismo nos dicen que no sería seguro hacerlo y, aunque no os lo creáis, somos gente responsable. Esta noche en el programa os contamos más", han explicado en redes.