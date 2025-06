La principal naviera de ultralujo presenta su nuevo crucero Seven Seas Prestige

La principal línea de cruceros de ultra lujo del mundo, Regent Seven Seas Cruises, ha presentado este miércoles en el hotel Rosewood Villamagna de Madrid el barco Seven Seas Prestige, cuya inauguración está prevista para finales de 2026.

A través de imágenes renderizadas detalladas y un espectacular video fly-through de algunos de los espacios públicos a bordo de este navío, diseñado por el Studio Dado que se ha inspirado en la arquitectura clásica y del Renacimiento, los asistentes han podido comprobar algunas de las novedades de elegancia y confort con la que los huéspedes encontrarán a bordo.

Una nueva era

Durante la presentación, Gabriella Fonzo, senior director of Sales de Oceania Cruises y Regent Seven Seas EMEA, señaló que la compañía entra “en un nuevo capítulo” y que “un nuevo legado empieza ahora”. “El Seven Seas Prestige representa una búsqueda de excelencia incansable, el espacio lujoso, el servicio ultrapersonalizado, en definitiva, el lujo todo incluido”, aseguró.

Por su parte el director comercial y de ventas de Regent Seven Seas España Leandro Satrústegui incidió en que Regent cuenta con “la flota más lujosa del mundo”. Durante su intervención explicó algunas de las novedades que incluye la nueva embarcación que cuenta “con 77.000 toneladas y con capacidad para alojar a 822 huéspedes”.

La idea de este “nuevo concepto” es que “el cliente se sienta como en casa” ya que “mezcla confort con elegancia atemporal”. “Más que un barco, es un legado y un capítulo más en la historia”, recalcó.

Uno de los espacios comunes dentro del Seven Seas Prestige. / Cedida

La finalidad de este nació es mejorar aún más la experiencia de lujo con todo incluido, con excursiones ilimitadas en cada puerto, cocina gourmet en restaurantes de especialidad y espacios al aire libre, vino y licores premium, entretenimiento, acceso Wi-Fi, servicio gratuito de lavandería -uno de los elementos diferenciales con respecto a otras compañías-, propinas prepagadas y una noche de hotel antes del crucero para huéspedes en suites de nivel Concierge o superior.

Además, el barco introduce nuevas categorías de alojamiento, entre las que destaca la Skyview Regent Suite, “la mayor suite de ultralujo con todo incluido jamás construida en ningún crucero". Desde 22.500 euros por noche, la suite ofrece 817 metros cuadrados y 344 de terrazas envolventes, en un espacio capacitado para albergar un máximo de seis personas. Entre algunas de las comodidades que brinda están, por ejemplo, las clases de gimnasio personalizadas, los tratamientos diarios en el spa, un coche con chófer acompañado de guía en cada puerto, un comedor privado para hasta doce personas, o una escalera flotante de piedra natural junto a un ascensor privado.