Paulo Futre Jr: "Cuando solo era un adolescente mi padre me llevaba a reunirme con los Abramóvich de la época"

Hay apellidos que pesan, y mucho, pero nuestro protagonista en el día de hoy ha sabido gestionar esta situación, buena o mala según se vea, a las mil maravillas. Todo ello con una naturalidad pasmosa y, pese a su juventud, un discurso muy bien nutrido. Él es Paulo Futre Jr, ponente de TEDxUFV 2025 "For Good: líderes para un futuro más humano", hijo del exfutbolista Paulo Futre, leyenda del Atlético de Madrid, el Porto y la selección portuguesa, entre otros. 'Paulinho', como lo llama de forma cariñosa su progenitor, conversa con EL PERIÓDICO DE ESPAÑA y repasa la industria futbolística, sus variantes con el paso de los años, así como la actualidad de 'su' Atlético de Madrid, en las horas previas de la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial de Clubes.

Pregunta: Eres hijo de una leyenda del fútbol, ¿cómo ha influido todo esto en el desarrollo de tu vida como profesional?

Respuesta: Diría que tengo dos cosas llamativas. En primer lugar, como bien decías, mi padre fue una gran leyenda del fútbol en su día. Entonces, me crié en un mundo único, lo cual me ha dado varias lecciones. Y la segunda de ellas es que desde niño estoy identificado con altas capacidades. Soy miembro de MENSA, la Asociación de Superdotados. Desde niño esto era muy llamativo en casa, vivimos en varios países y yo era el que mejor hablaba los idiomas, lo que después me permitió acudir a varias reuniones con mi padre y trabajar junto a él.

¿Cómo fueron esos primeros pasos?

Recuerdo que desde la Eurocopa 2004 en Portugal empecé a hacer negocios con él y estar al tanto de todo. Faltaba a clase, mi padre me escribía justificantes para poder hacerlo, y decía "tú que hablas inglés, vente conmigo que vamos a tener una reunión con el Román Abramóvich (expropietario del Chelsea) de turno". Pero también con Florentino Pérez, Laporta o Miguel Ángel Gil. Entonces, todo esto me ha dado un aprendizaje real de cómo funcionan los negocios y de las relaciones humanas.

He podido ver de primera mano cómo negocian los grandes tiburones del mundo del fútbol y también entender lo relacional que son todos los negocios y, además, lo complejos que pueden llegar a ser. Como bien me ha enseñado mi padre: uno tiene que vender, otro tiene que comprar, y los dos tienen que quedar de acuerdo. ¿Qué más da que yo no sepa al detalle esto?

Paulo Futre junto a su hijo Paulo Futre Jr. / @PauloFutreJr

¿Y cómo se gestiona eso a tan corta edad?

Cuando vivíamos en Madrid, yo veía que la gente flipaba con mi padre. Aquello era una locura, esta gente (los colchoneros) le quiere más que mi abuela. Y para mí seguía siendo mi padre. Es la persona que yo tengo en casa, el que te dice "sal de la ducha, que quiero entrar". Nunca he tenido especialmente mitificado a nadie, pienso que también será el padre, hermano o hijo de alguien.

Mi primer día de clase en Madrid estaba lleno de periodistas, pero lo asumías con total naturalidad, te acostumbras, no te queda otra. Luego con el paso de los años empiezas a ver que esto no es normal. De hecho, de niño más bien te asustas porque te crees que le quieren hacer daño a tu padre. Mi madre me cuenta que yo me asustaba con esto.

¿Has tenido la sensación, a la hora de formarte como profesional, de tener que demostrar más que el resto por ser hijo de quién eres?

Sí, mira, el 95% de cosas de ser hijo de una superestrella del fútbol es positivo. Hasta lo describiría como una infancia Disney, pero ese 5% restante, de forma inevitable y comprensible, hace que muchas de las cosas que tú hagas están radiografiadas. Además, en mi caso, sumamos el capricho de la genética con mi capacidad intelectual. Entonces, sí que durante años tuve un cierto resentimiento con esto y luego con los años lo he abordado con naturalidad. A fin de cuentas, no puedo controlar lo que esté en la mente de las demás personas. Yo puedo controlar mi rendimiento, mis ideas, la ejecución de las mismas, etc. pero el resto no.

Has estado muy ligado a tu padre todos estos años, ¿alguna vez habéis tenido algún desencuentro?

De toda la familia, en personalidad, soy el más parecido a él. Descuentos tenemos muchos, como todos los padres e hijos, pero siempre son bien resueltos. Somos apasionados, nos entendemos y sabemos que pasado un rato ya está todo bien. Es una relación muy sana, de dos personas con carácter y temperamento.

¿Cómo ha ido evolucionando tu percepción con el fútbol con el paso de los años?

De niño, siendo sincero, no ha habido un día de mi vida en el que yo haya soñado con ser futbolista. Jamás. Ni uno solo. Parte de eso tiene mucho que ver con lo que me tocó vivir en primera persona con mi padre y las lesiones. Tuvo que retirarse antes de tiempo y yo no quería experimentar eso. Sin embargo, me apasiona el fútbol y aún más el negocio del fútbol por todas las complejidades que tiene. Siempre he estado unido a ello. Va la sangre, no hay otra opción.

¿Y a qué se ha dedicado Paulo estos últimos años?

Mensa para mí es como un hobby. Formo parte del pódcast oficial, en el que hablo con científicos, catedráticos y mucha más gente. Luego en el plano de negocio me encargo de un montón de transferencias de jugadores, compra-ventas de club. Ahora mismo, con la vista puesta en Arabia. Me dedico a identificar oportunidades y meterme en líos (risas). Soy muy proactivo.

¿Cómo crees que ha cambiado tú la industria del fútbol en los últimos años? Los jugadores empiezan a ser marcas en sí mismas. ¿Cómo valoras este cambio de tendencia como consumidor y como hijo de una persona que fue futbolista en su día?

Estoy de acuerdo, pero te sumaría una tercera visión, que es la de empresario. Entonces, por un lado, se ha profesionalizado mucho desde un punto de vista deportivo. Los equipos tienen mucha planificación al respecto. Por otro lado, si tú piensas ¿cuál es el negocio puro del fútbol? Yo te diría que es el entretenimiento no guionizado. Eso es lo que da esencia al fútbol. Yo siempre se lo decía mi padre. Tú no ganabas tanto por jugar al balón, que también, sino porque tu capacidad de jugar al balón era tan buena que atraía a mucha gente. Entonces esas audiencias eran las que te acababan a ti por pagar el sueldo. Igualmente, sería aplicable a cualquier deporte, no solo por el talento puro. ¿Qué ocurre ahora con las redes sociales? Se han abierto otros canales de audiencias. Por tanto, tienes la necesidad de comunicar también a través de ahí porque también genera audiencias.

¿Y es ahí donde entras en juego?

Todo ha sucedido de forma paulatina. Mi padre empieza a escribir artículos para Marca, pero como todos sabemos no domina el idioma a la perfección. Entonces, yo me encargaba de revisarlo y escribir ciertas cosas. Yo era como su ChatGPT de la época. Con el tiempo, mi participación fue creciendo. Después llegaron las reuniones que te comentaba anteriormente. Estos últimos diez años me he encargado de revitalizar su imagen. Por ejemplo, negocié con EA Sports que su carta apareciera en el videojuego. También con LaLiga, mi padre fue uno de los primeros 'galácticos' en llegar al fútbol español. ¿Por qué él no era embajador? Todos estos temas los he ido gestionando. Yo doy la asistencia y él mete los goles, como se suele decir.

¿Eso ha desvirtuado la esencia del fútbol que se conocía anteriormente?

Desde luego lo ha profesionalizado, para bien y para mal, es un fútbol distinto. ¿Qué ocurre si cada generación que pasa ve menos fútbol en directo por estar más pendiente de las redes sociales? Son dos cosas complementarias. Efectivamente, las generaciones jóvenes consumen menos fútbol en directo, pero a pesar de ello no han perdido el interés en fútbol, sino que lo consumen de otro modo. Es una evolución del modelo de negocio.

¿Cómo valoras hoy en día la figura de los agentes?

Mi padre negoció su salido del Porto sin agente. Él con 21 años, viniendo de un entorno en el que mi padre estudió hasta sexto de primaria, ¿tú crees que mi padre es la persona capacitada para negociar su propio fichaje? Yo creo que no. Pero era lo que estaban habituados. Ahora, se trata de una figura necesaria porque un jugador tiene que centrarse en jugar al fútbol.

¿Qué le ha contado su padre sobre el caso Figo?

Recuerdo de estar en el campamento del colegio y que me llamase para decirme "Luis Figo va al Madrid, pero no se lo cuentes a nadie". En cuanto colgué el teléfono, grité a mis compañeros "Figo va al Madrid". Todos los padres cuentan en casa cómo ha ido el trabajo, con la particularidad de que yo escuchaba cosas con una repercusión enorme.

Jesús Gil fue una persona bastante importante en la carrera de tu padre, ¿lo llegaste a conocer en persona?

Gil no solo quiso ser mi padrino, sino que además mandó a construir una capilla para mi bautizo. Era un fuera de serie, tanto conmigo como con mi padre. Tenían una relación de amor-odio como padre e hijo. Mi padre también está colgado, tiene mucho carácter, y yo creo que Gil lo respetaba porque no tenía miedo.

Para finalizar, te tengo que preguntar por 'tú' Atleti, ¿cómo ves al equipo?

Pienso que la temporada se nos fue en una semana. Entonces, teníamos unas expectativas muy altas y en una semana se nos escapó todo. El fútbol es un estado de ánimo igual que la vida misma y aquello que sucedió en Champions, aunque no lo quiero justificar solo en esto, fue un golpe anímico muy duro para la plantilla. Imagínate a cualquiera que, en su día a día, reciba un varapalo fuerte o injusto, ¿cómo no les va a afectar a ellos? También son personas. En fin, creo que se generó un efecto mariposa que acabó con la temporada, pero yo te diría que, objetivamente hablando, es una buena temporada. Ahora toca pelear en el Mundial de Clubes.