Empiezan las rebajas en Madrid: ¿a qué hora estarán disponibles los descuentos online en Zara?

Las rebajas están a la vuelta de la esquina. Los apasionados por la moda ya no pueden esperar a conocer qué prendas de Zara, Stradivarius, Parfois, Pull&Bear, Mango o Massimo Dutti van a estar rebajadas durante la próxima semana. Seguramente, las páginas web de estas tiendas actualizarán dentro de poco su feed y pondrán a disposición de los consumidores las prendas con la rebaja que tendrán.

Esto permite a la gente construir su cesta con el descuento que se le aplicará posteriormente y guardar las tallas que necesiten antes de que se agoten. Eso sí, en cuanto empiecen las rebajas online, tendrás que ser rápido para que no desaparezca en un abrir y cerrar de ojos lo que has guardado, puesto que es muy posible --especialmente si has elegido apostar por básicos-- que la ropa se agote.

Para hacer esta jugada, es crucial saber a qué hora van a empezar las rebajas tanto en las tiendas físicas como online. A continuación te dejamos todas las fechas importantes durante estas rebajas para que tengas en el punto de mira los días clave para no quedarte sin nada.

¿Cuándo empiezan las rebajas en Zara?

La que se denomina como "la mayor experta de Zara" (@carmeron) ha rellenado el calendario de todas las fechas importantes estas rebajas. Entre ellas, figura el horario de todo el grupo Inditex tanto online como presencial. En Zara, las rebajas no empezarán ni esta semana ni el 1 de julio, como muchos piensan, sino el 25 de junio.

La semana que viene podrás empezar a disfrutar de las rebajas online en Stradivarius, Bershka, Pull&Bear, Oysho, Massimo Dutti o Zara. Como marca la tradición, al día siguiente todo el grupo Inditex estará de rebajas en sus tiendas físicas, que esta vez será el 26 de junio. En grupos como El Corte Inglés las rebajas empezarán en sus tiendas físicas el 27 de junio.