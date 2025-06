Ayuso acusa a la izquierda de defender la corrupción de Estado y el "pornofeminismo"

La Asamblea de Madrid cierra hoy el actual periodo de sesiones. No habrá más plenos hasta septiembre y en el de hoy, en la sesión de control a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, la política nacional ha vuelto a colarse. El informe de la UCO que vincula a Santos Cerdán con el cobro de comisiones y que ha sacudido al PSOE ha servido a la dirigente nacional para esquivar los ataques de la izquierda a cuenta de los procesos judiciales contra su pareja, Alberto González Amador, y las contrataciones sanitarias de la Comunidad de Madrid con el grupo Quirón.

"Lo último que defienden los señores feministas de la izquierda de esta cámara", ha dicho Ayuso, es "el pornofeminismo", que ha vinculado el contenido del informe y los audios machistas del exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García con el anuncio de una ley de abolición de la prostitución. “Hermana, yo sí te creo. Y resulta que ellas dicen que van a sacar una ley contra la prostitución. Ya están con las vendettas, ya están entre ellos, qué cainitas", ha ironizado. "¿Van a pedirle a Ábalos votar esa ley contra la prostitución desde el Congreso, contarán con su voto?", ha reprochado. "Son todo tramas de corrupción. Da tanta vergüenza la situación en la que están dejando a la mujer, al feminismo y a la política en España, que deberían, por dignidad, al menos, callarse cinco minutos".

En su réplica a la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, quien la ha acusado de hacer de la sanidad madrileña "un descalabro" y convertirla "en la caja b con que engordar negocios de sus amigos y sus familiares", la presidenta regional ha insistido en el argumento de la "corrupción de Estado" y ha criticado la respuesta tibia de Sumar ante los escándalos conocidos en el PSOE. "No es que sean iguales, es que son incluso peores. Porque ustedes están amparando corrupción de Estado. 'Venga, chicos, no delinquir más, me enfado y hoy no voy al Congreso de los Diputados. Espero que sea la última vez'. Así es como ustedes combaten la corrupción de Estado, que se está comiendo las instituciones".

También a la portavoz socialista, Mar Espinar, le ha recordado el caso Cerdán. Espinar había empezado repitiendo el mensaje que trata de transmitir el PSOE desde la comparecencia del jueves pasado de Pedro Sánchez. "En mi partido los sinvergüenzas no tienen cabida; en el suyo los colocan en la Mesa de la Asamblea o como jefes gabinete. No se castiga la corrupción, se premia", ha defendido antes de invitar a Ayuso a dejar de mirar la paja en ojo ajeno y ver la viga en el propio, "los chanchullos que la rodean".

"La mayor de las corrupciones se llama Navarra, que es donde está el epicentro de todo", ha rebatido Ayuso. "Sí que es verdad que lo que hacen explotando a las mujeres jóvenes los ministros con dinero público es sórdido. Pero se sabrá algún día por qué ustedes pactaron con Bildu desde el comienzo y cómo Cerdán pactaba con Bildu y pactaba con Puigdemont a través de un salvadoreño el futuro de España", ha añadido antes de zanjar: "Vaya basura de política hacen ustedes, señoría".