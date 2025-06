El detalle de los semáforos de Alcalá de Henares que ha descolocado a este actor mexicano: "Había pasado mucho tiempo"

"No cambiaba el semáforo", recreaba su experiencia el mexicano Samuel Arcadia, creador de contenido, fotógrafo y editor, pero ante todo, actor asociado a Escuela Nacional de Arte Teatral (ENAT). En su visita a Alcalá de Henares, ha querido subir a TikTok el momento surrealista con el municipio del norte de la región.

"Vengo a presentar 'La hija del aire' ", contextualizaba sobre su viaje a la Comunidad de Madrid el actor protagonista del vídeo, que aludía a su papel teatral en la obra de Calderón de la Barca en el famoso e icónico Corral de Comedias, ubicado en la propia Plaza de Cervantes. Fue, no obstante, en un cruce o paso de zebra, donde se encontró con la mayor dificultad en su visita turísitca a la ciudad.

"Se debe presionar un botón para poder cruzar la calle"

Con el divertido título, 'Samueladas por Europa', el intérprete ha querido contar su anécdota con uno de los semáforos de Alcalá de Henares. El joven actor resulta que permaneció esperando para nada el momento en el que la luz roja frenara el constante paso de vehículos y el verde le dejara atravesar la carretera como peatón.

"Había pasado mucho tiempo, no paraban de pasar coches y el momento de pasar no llegaba nunca". No fue hasta un rato cuando la escena se convirtió en cómica, además de surrealista. "Después mire a mi lado, y había un botón que indicaba que había que presionar para poder cruzar", narraba entre verguenza y risa su metedura de pata, al no conocer ni percatarse de la existencia de este botón.

Estos semáforos, paradójicamente, están diseñados para dar prioridad al tráfico peatonal y suelen estar instalados en cruces donde se requiere un control más preciso del tráfico, especialmente en zonas de alta afluencia o con mayor riesgo de accidentes. Estos semáforos están equipados con cámaras que detectan si un vehículo cruza con luz roja, multando al conductor.