El 'Rey de Europa' inicia la conquista del Mundial: los 'petrodólares' saudíes, primera piedra en el camino

Los comienzos siempre serán recordados. Eso debe pensar Xabi Alonso, a tan solo unas horas de sentarse por primera vez en el banquillo del Real Madrid. El tolosarra, presentado hace unas semanas como nuevo líder del equipo blanco, se enfrenta a su primer gran reto como técnico madridista, un Mundial de Clubes en el que parte como uno de los grandes favoritos y en el que espera superar las dificultades que han acompañado al equipo durante la presente temporada. La primera piedra en el camino será el Al Hilal saudí (miércoles, 21.00 horas), equipo en el que militó hasta hace unos meses Neymar, que ahora cuenta con jugadores como Yassine Bounou, Kalidou Koulibaly, João Cancelo o Sergej Milinkovic-Savic, que se ha consagrado como nuevo líder del conjunto árabe. El Hard Rock Stadium de Miami, en el que se espera un llenazo absoluto para ver al conjunto blanco, será testigo del debut de los madridistas.

Irrupción 'Mundial' en los banquillos

Xabi Alonso afronta el primero de sus encuentros como técnico del Real Madrid en el Mundial de Clubes. Así lo quiso el club y el propio tolosarra, cuya llegada estaba prevista para la temporada que viene, pero la marcha de Ancelotti a Brasil y la caída del equipo precipitaron la llegada de Alonso al banquillo blanco. "Se han dado las circunstancias. Lo veo como una oportunidad por dos partes. Para ir adelantando procesos de cómo queremos ser y luego la oportunidad de conquistar el primer título", contaba el tolosarra durante su presentación. En el otro lado, Simone Inzaghi, recién llegado del Inter de Milan, tomará las riendas del conjunto saudí. El italiano abandona Milan, tan solo unas semanas después de caer en la final de la Champions ante el PSG de Luis Enrique. Ahora, cambia de aires y afronta un proyecto diferente, más alejado del foco mediático, pero en el que gozará de un salario mayor. Dos de los mejores entrenadores de los últimos años se dan cita en la primera jornada del grupo. Xabi se consagró como figura en el Bay Arena, dejando para el recuerdo la temporada más histórica del conjunto alemán. Inzaghi, por su parte, viene de sumar dos finales de Champions en los últimos tres años a los mandos de los italianos, con una Serie A y varios títulos nacionales por el camino.

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, durante un entrenamiento del equipo en Madrid. / EFE/ RealMadrid.

Entre tanto, varias dudas se acumulan en la cabeza del técnico español. La primera cuestión es obvia, saber por qué sistema optará en su debut. El ex entrenador del Bayer Leverkusen viene de emplear una alineación formada por tres centrales, acompañados de dos carrileros largos, con los que dotar de profundidad al equipo. Desde su llegada a Madrid, el técnico no ha dado pistas sobre su puesta en escena. El tolosarra se ha encontrado con muchas más incógnitas de las que le gustaría en este comienzo. Las dudas en torno al estado físico de Eder Militao o David Alaba merman las opciones de Xabi. Tampoco llega en las mejores condiciones Antonio Rüdiger, que no se viste de corto desde la final de Copa del Rey ante el Barça. Todo ello hace pensar que el tolosarra se decantará por una línea defensiva de cuatro integrantes, con Dean Huijsen y Raúl Asencio como líderes de la zaga. A su vez, se espera el debut de Alexander-Arnold en el costado derecho. El futbolista inglés se enfundará por primera vez la elástica blanca tras firmar hasta 2031.

De medio campo para delante todo parece mucho más claro. La presencia de un incombustible Fede Valverde es segura. El uruguayo es el futbolista que todo entrenador querría tener a su disposición. Junto al '8' estará Aurélien Tchouaméni, sobre el que Alonso ha hecho especial hincapié en estos entrenamientos previos al debut, como si el profesor estuviera enseñando al alumno la profesión de pivote. Por delante de estos dos jugadores situará a Bellingham. "Jude es un jugador especial. Va a ser fundamental para los siguientes proyectos de este club. Yo le veo claro como centrocampista y con todo ese potencial que tiene vamos a intentar que sea lo más eficiente posible, ese es uno de los pasos que tenemos que dar", se deshacía en elogios Xabi Alonso durante su presentación como técnico blanco.

La dupla Vinicius-Mbappé

Uno de los grandes reclamos a Xabi Alonso por parte de la afición madridista es hacer conectar la dupla formada por Vinicius y Kylian Mbappé, los dos futbolistas más diferenciales de la plantilla blanca, que, en su primera temporada compartiendo ataque, no han correspondido a las expectativas depositadas sobre esos dos jugadores. A estas horas, la presencia del francés en el primer encuentro es duda, debido a que un proceso febril lo ha impedido saltar al césped en el último entrenamiento de los blancos, pero no se descarta su titularidad, que dependerá de cómo se despierte el francés. En los primeros meses de competición se vio a un Vinicius letal, en plena carrera por el Balón de Oro, que finalmente perdió. Kylian Mbappé atravesó unos primeros de adaptación como jugador madridista. Las cifras nunca abandonaron al francés, pero su puesta en escena no era lo esperado. Los penaltis fallados ante el Liverpool o el Athletic eran muestra de su bajo nivel de confianza, algo que empezó a cambiar con el comienzo de 2025. El delantero galo se soltó, aumentó sus registros y se echó el equipo a la espalda. Al mismo tiempo, su compañero atravesó uno de sus peores momentos desde el salto al estrellato en la temporada 2021/22.

En definitiva, unas veces por Kylian, otras por Vinicius, también incluso por Carlo Ancelotti, estos dos jugadores han conformado una sociedad frustrada. Han faltado sinergias durante la temporada y, precisamente, por eso se ha convertido en una de las obsesiones de Xabi. Aún se desconoce si estos dos futbolistas estarán acompañados por Rodrygo al frente del ataque. El brasileño no disputa un encuentro como madridistas desde el pasado mes de abril, cuando fuera sustituido en el descanso de la final de Copa ante el Barça. Desde entonces, el secretismo ha abordado el entorno del brasileño, así como el del club. El carioca llegó a saltar al césped de Valdebebas el pasado 13 de mayo, pero a los minutos se retiró del campo junto a los servicios médicos del Real Madrid.

Los jugadores del Real Madrid, Mbappe, Jr y Rodrygo Goes. / EFE/ Juanjo Martin.

Se llegó a especular que el futbolista había tomado la decisión de no disputar un solo minuto más con la camiseta del conjunto blanco. "Ha tenido un estado febril la semana pasada que no le ha permitido entrenarse bien ni volver a su mejor nivel. Hoy ha tenido una molestia en el muslo y es una molestia que hay que valorar. No está a su mejor nivel. Se han montado muchas especulaciones sobre esto. A Rodrygo todo el mundo le tiene un cariño especial y sobre todo yo", zanjaba Ancelotti en una de sus últimas ruedas de prensa antes de poner rumbo a Brasil, donde tampoco convocó al extremo para la ventana de selecciones del mes de junio.

Xabi Alonso se topó de lleno con el 'caso Rodrygo' nada más poner un pie en Valdebebas. "Rodrygo es jugador del Real Madrid y hablaré con todos los que sean jugadores del Real Madrid. Merecen una respuesta y la necesitamos. Rodrygo es un jugador espectacular, lo necesitaremos", concluía el entrenador español. Con todo esto y mucho más se presenta el Real Madrid en Miami para disputar su primer partido del Mundial de Clubes. Al Hilal será el primer escollo en el camino de los de Xabi Alonso para iniciar la conquista de un nuevo título. El Real Madrid quiere ser fiel a su historia y salir campeón de la primera edición del torneo, como ya hiciera hace años con la Copa de Europa.